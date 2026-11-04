Theo Rose, reacție după ce a fost criticată pentru că a cântat la botezul fiului lui Simonis: „Oamenii mei depind de acești bani. Nu am primit lista invitaților”

După scandalul hainelor de blană purtate de invitatele de la botezul fiului lui Alfred Simonis, un alt subiect a stârnit reacții pe internet. Theo Rose a fost criticată pentru că a cântat la petrecere, iar artista a venit cu explicații despre motivele pentru care a acceptat invitația.

Artista Theo Rose Foto: arhivă, adevărul

Cântăreața a răspuns unui videoclip publicat pe TikTok, în care un bărbat a vorbit despre artiștii care au refuzat să cânte la evenimente organizate de anumite persoane.

Theo Rose a explicat că nu a știut cine urma să participe la botezul organizat la Timișoara și că, în mod obișnuit, nu primește lista invitaților atunci când acceptă să cânte la evenimente private.

„Eu am cântat la un botez în Timișoara. Ca la orice botez la care sunt invitată să cânt, nu primesc dinainte lista invitaților. Am știut numele copilului, nu și cine urma să participe la eveniment. M-am dus împreună cu cei 15 oameni care pleacă cu mine la fiecare cântare, să ne facem treaba”, a transmis artista.

Theo Rose a precizat că a primit același tarif pe care îl încasează la celelalte spectacole și a explicat că decizia de a onora contractul a avut implicații și pentru membrii echipei sale.

„Pe aceiași bani pe care îi luăm peste tot. Bani de care eu nu depindeam, e adevărat, dar oamenii ăștia care muncesc cu mine, da. Din asta își întrețin familiile, plătesc ratele și dările la stat”, a declarat cântăreața.

Theo Rose: „N-am cântat la un eveniment politic”

Artista a respins ideea că prezența sa la botezul fiului lui Alfred Simonis ar putea fi interpretată drept o declarație de susținere politică. Ea a subliniat că a participat la un eveniment privat și că nu trebuie făcută o legătură între prestația sa artistică și activitatea sau apartenența politică a organizatorilor.

„Înțeleg exemplele dvs., dar vorbim despre lucruri destul de diferite. N-am cântat la un eveniment politic și prezența mea acolo nu e sub nicio formă o declarație de susținere pentru vreun partid sau pentru faptele vreunui om politic”, a mai transmis Theo Rose.

Reacția artistei vine în contextul controverselor apărute după botezul organizat la Timișoara, unde ținutele purtate de unele dintre invitate, în special hainele de blană, au generat numeroase comentarii pe rețelele sociale.

Una dintre cele mai comentate apariții de la eveniment a fost cea a Sorinei Docuz, care l-a însoțit pe Marcel Ciolacu. Aceasta a purtat o rochie gri, accesorizată cu o haină de blană despre care s-a speculat în mediul online că ar fi din șinșilă și ar avea o valoare cuprinsă între 12.000 și 17.000 de euro.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a avansat, la rândul său, suma de 17.000 de euro. Marcel Ciolacu a respins, însă, aceste estimări și a susținut că haina a fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul, cu 500 de euro.

Fostul premier a prezentat fotografii cu magazinul din Istanbul și cartea de vizită a acestuia. Potrivit explicațiilor sale, reprezentanții magazinului ar fi folosit ulterior imaginea celor doi pentru promovare.

Reprezentanții retailerului BEST VIP Leather & Fur au publicat, la rândul lor, un mesaj în care au clarificat proveniența și prețul articolului vestimentar. Aceștia au precizat că haina a fost realizată la comandă în magazinul din Istanbul și că a fost vândută cu 500 de euro. Potrivit reprezentanților brandului, produsul este confecționat din blană de iepure.

„15.000 € sau 500 €? ADEVĂRUL DESPRE BLANA DISCUTATĂ ÎN PRESA DIN ROMÂNIA! În urma informațiilor apărute în presa din România despre ținuta purtată de Sorina Docuz la evenimentul din Timișoara, dorim să clarificăm câteva detalii. Produsul a fost realizat la comandă în magazinul nostru din Istanbul. Prețul real de vânzare în magazinul nostru: 500 €. Respectăm confidențialitatea clienților și nu comentăm subiecte politice”, au transmis reprezentanții magazinului.