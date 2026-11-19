Printre produsele prezentate se numără praline cu ingrediente mai puțin obișnuite, precum hrean, usturoi negru, ciuperci de pădure, șofran sau colivă. Vor fi expuse și colecții inspirate din gastronomia românească, din sărbătorile de iarnă și din opera lui Constantin Brâncuși.

Foto: Chocolate saga

Mai mulți producători au pregătit colecții speciale pentru această ediție. Choco Van Nis propune o pralină inspirată de colivă, cu grâu fiert, nucă, cacao și rom, dar și combinații cu ube, matcha, wasabi sau caramel cu semințe de dovleac.

Mii și Mii aduce praline cu usturoi negru și tablete de ciocolată cu jumări, iar Ingres prezintă o colecție cu arome picante, în care se regăsesc hreanul, chilli-ul, ghimbirul și trandafirul cu piper roz. Vlad Niculescu, de la Boem Chocolat, folosește ingrediente precum ciupercile de pădure și aromele afumate.

Foto: Chocolate Saga

Chocolatist propune o pralină inspirată de orezul cu lapte, alături de variante cu tahini negru, semințe de chia și biscuiți Oreo.

O parte dintre colecții sunt dedicate sărbătorilor de iarnă și Zilei Naționale. Chocofashion prezintă „Coloana fără sfârșit”, o colecție inspirată de sculptura lui Constantin Brâncuși, realizată în contextul împlinirii a 150 de ani de la nașterea artistului. Același producător aduce praline cu plante aromatice și variante inspirate de cocktailuri.

Foto: Chocolate Saga

Poem Chocolat a pregătit patru praline cu gusturi asociate gastronomiei românești: gutui cu nucă rumenită, magiun de prune cu țuică, plăcintă de mere și amandină. Colecția este completată de produse cu mango, șofran și cardamom.

La festival participă și brandul italian Venchi, cu o colecție de Crăciun, iar Chantia din Timișoara este prezentă pentru prima dată. Vizitatorii vor putea găsi și produse fără zahăr sau de post, inclusiv colecții de praline realizate de Ingres și Poem Chocolat.

Ciocolatieri români premiați la competiții internaționale

Printre participanți se numără și producători români care au obținut distincții în competiții internaționale. Marinel Bejan, fondatorul DAMARIN și finalist la World Chocolate Masters 2026, va prezenta praline cu combinații precum afine și muguri de brad, prune și Fetească Neagră sau castravete, mentă și lime. Vineri, de la ora 13:00, acesta va realiza în fața publicului o sculptură din ciocolată.

Chocolate Saga, cel mai mare târg de ciocolată din România, își deschide vineri porțile

KESTAR, producător fondat de Octavian Petruț, participă după ce a obținut trei medalii la etapa mondială a International Chocolate Awards 2026. Ciocolata sa este realizată prin metoda bean-to-bar, care presupune prelucrarea boabelor de cacao până la produsul finit.

Expoziție despre istoria ciocolatei și activități pentru copii

În atriumul Bibliotecii Naționale va fi amenajată expoziția „Istoria Ciocolatei”, dedicată evoluției acestui produs. Spațiul destinat familiilor include un carusel, ornamente de Crăciun și o zonă de relaxare și lectură.

Copiii vor putea participa la ateliere de realizare a figurinelor din ciocolată, pictură cu ciocolată, pictură pe lut, activități cu nisip colorat și confecționare de bijuterii. Programul include și degustări profesionale de ciocolată, precum și spectacolul „Praf de stele”, susținut de Clubul de Dans Sportiv Mogoșoaia.

Vinuri, brânzeturi și alte produse gastronomice

Pe lângă ciocolată, la eveniment vor fi prezentate vinuri de la Domeniile Sâmburești, băuturi pe bază de vin și ciocolată, produse cu ghimbir și o băutură obținută din apă și kefir.

Printre expozanți se află și producătorul Five Continents din Horezu, județul Vâlcea, care va aduce brânzeturi, inclusiv sortimentul Fermentată Horezu, premiat cu aur la World Cheese Awards 2026, competiție desfășurată în Spania.

Oferta gastronomică va include și miere, fructe deshidratate, cozonaci, produse tradiționale moldovenești și delicatese libaneze și turcești. În exteriorul clădirii vor funcționa food truck-uri cu pizza, burgeri, tacos, preparate românești și bubble tea.

Cât costă biletele la Chocolate Saga

Ediția de Crăciun Chocolate Saga are loc între 20 și 22 noiembrie 2026, la Biblioteca Națională a României din București.

Potrivit organizatorilor, biletele costă între 15 și 25 de lei, în funcție de zi și de categoria aleasă. Acestea pot fi cumpărate online sau direct de la intrare. Pensionarii, elevii și studenții beneficiază de tarife reduse, iar copiii cu vârsta de până la 10 ani și persoanele cu dizabilități au acces gratuit.