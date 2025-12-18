Grindeanu spune că „rațiunea PSD a învins”. În realitate este exact invers!

În urma ședinței Coaliției de ieri, Grindeanu se laudă pe Facebook că „argumentele PSD au fost validate de partenerii de Coaliție, prin deciziile luate în această seară”.

Dacă citești cu atenție laudele lui Grindeanu înțelegi că lucrurile nu stau chiar așa.

A renunţat să mai ceară demiterea ministrului Mediului

Deşi s-a lăudat că va insista pe lângă premierul Bolojan s-o demită pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, la şedinţa Coaliţiei n-a mai scos o vorbă. Sau a scos dar Bolojan i-a spus că pierde timpul, nu are de gând s-o demită pe Buzoianu. Care tocmai face ce ar trebui să facă toţi miniştri. A trimis la avizare o HG prin care reduce numărul direcţiilor Romsilva de la 41 la 13, fapt care i-a enervat pe liderii PSD şi este motivul real pentru care i-au cerut demisia.

Stimularea economiei

Spune Grindeanu: Astfel, măsurile de stimulare a economiei propuse de PSD încă de la începutul acestei toamne vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 și vor fi incluse în proiecția bugetară de anul viitor!

PSD a propus un plan de relansare a economiei, care prevede cheltuieli enorme angajate de la bugetul de stat pentru sprijinirea companiilor conomice de stat şi private. Doar că bugetul de stat nu are bani. Economia fiind privată, iar unele companii de stat sunt găuri negre pentru buget, statul poate „stimula” economia doar prin investiţii în infrastructură, educaţie, sănătate, etc. Aceste investiţii vor fi oricum prinse în bugetul pe 2026, iar dacă PSD vrea să le spună „măsuri de relansare economică”, să fie sănătos!

Salariul minim

Așa cum #PSD a insistat, salariul minim va fi majorat și anul viitor! Acesta va crește la 4325 de lei de la 1 iulie 2026, spune Grindeanu.

Va fi majorat de la 1 iulie 2026, nu de la 1 ianuarie 2026 cum a cerut PSD! Şi asta dacă veniturile bugetare vor permite guvernului să susţină măsura. Să sperăm că aşa va fi, iar dacă nu, o altă OUG poate anula oricând prevederea cu care se laudă „rațiunea PSD”.

Nu se taie salariile

Iar Pachetul de reformă a administrației va fi definitivat și cu o reducere a cheltuielilor cu administrația centrală, fără tăierea salariilor, spune Grindeanu.

Anvelopa salarială la bugetari acoperă 80% din alocările bugetare. Coaliţia a decis reducerea cheltuielilor cu 10% în administraţia centrală. De unde să reducă cheltuielilor, de la cafea, de la benzina maşinilor şefilor, de unde?

În realitate, după cum am văzut la ministerul Mediului, se vor desfiinţa instituţiile inutile. Dacă asta înseamnă fără „tăierea salariilor”, vom vedea.

Chiar azi, în şedinţa de guvern, este prevăzută reorganizarea Ministerului Culturii prin fuziune prin absorbţie cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care se desfiinţează.

Sunt multe alte situaţii care se vor rezolva la fel. Iată situaţia de la ministerul Agriculturii, care are 110 instituţii subordonate, în condiţiile în care toată agricultura este privată. Printre acestea:

Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"; Agenţia Națională a Zonei Montane; Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură; Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor;

Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor; Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor; Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului; Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare;

Sper că Bolojan ştie toate aceste lucruri şi nu le va mai permite în 2026. Aceste instituţii, dacă sunt necesare, pot devenii direcţii în ministerul Agriculturii şi totul s-a rezolvat cu costuri mult mai mici.

Cum se va elabora bugetul pe 2026

Sper că ministrul Finanţelor, Alexandru Năzare şi premierul Bolojan nu vor mai propune venituri cum a făcut Ciolacu în 2025, adică cai verzi pe pereţi.

În opinia mea, veniturile prevăzute pe 2026 n-ar trebui să fie peste cele efectiv realizate în 2025. Dacă evoluţia economiei şi a colectării la bugetul de stat vor permite venituri suplimentare, peste cele prevăzute în buget, vom avea un buffer util pentru situaţii extreme, cum s-au întâmplat şi în 2025, cu evenimentele de la salina Praid şi de la lacul Paltin. Nu mai spun de situaţie externă la graniţele României, extrem de tensionată.

Cheltuielile, adică alocările din buget pentru ordonatorii principali de credite, vor fi în corelaţie cu veniturile prevăzute, plus un deficit bugetar de 6%. Depinde de ministerul Finanţelor ca atunci când trage linia cheltuielile să nu depășească veniturile.

Ordonatorii principali de credite să se descurce, fără să taie din salarii, cum spune Grindeanu. Desfiinţează instituţiile inutile, micşorează personalul acolo unde se poate, s-o întrebe pe Diana Buzoianu cum procedează la ministerul Mediului.

Cred că OUG trenuleţ se poate emite rapid, să cuprindă toate aceste măsuri şi desfiinţări de instituţii, pentru ca bugetul să fie adoptat rapid în ianuarie.

Bolojan are un obiectiv foarte important. Să arata populaţiei României şi clasei politice că se poate şi altfel. La şedinţa Coaliţiei de ieri s-a descurcat foarte bine. Rămâne să finalizeze soarta bugetului pe 2026.