Bolojan avertizează că PSD a încălcat protocolul Coaliției: „Lucrurile se vor termina prost”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 19 decembrie, despre atacurile recente din coaliţia de guvernare că „nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere, de sentiment de echipă şi de responsabilitate”.

„E adevărat că ceea ce s-a întâmplat în Senat la începutul acestei săptămâni nu a fost un lucru bun. Acesta este adevărul şi a fost o încălcare a protocolului de către PSD. Acum, noi avem două posibilităţi strategice în această coaliţie.

Avem posibilitatea să continuăm să urmărim exclusiv agenda politică a fiecăruia, unii să încerce să facă opoziţie în interiorul guvernării, alţii să îşi maximizeze un profil sau altul. Asta e valabil pentru toate partidele, nu mă duc către un partid sau altul”, a declarat premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la Cotidianul, despre votul PSD, din Senat, împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Despre atacurile ce vin din interiorul coaliției, „care trec de un anumit nivel”, premierul spune că „nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere, de sentiment de echipă şi de responsabilitate”

„Şi, dacă se continuă în felul acesta, este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost. Aceasta este o realitate”, a spus şeful Executivului.

El a menţionat că o altă posibilitate este ca această coaliţie să se reseteze.

De asemenea, premierul subliniază necesitatea unei analize serioase asupra activității coaliției, mai exact „a ceea ce a fost bine, a ceea ce a fost prost”. Atrage atenția că, fără respect reciproc între partidele din coaliție și fără corectarea lucrurilor greșite, performanța guvernamentală va fi dificilă.

„Am avut o întâlnire bună în această săptămână în care am stabilit câteva aspecte importante pentru perioada următoare, importante pentru România, nu pentru coaliţie.

Dar, faptul că am căzut de acord să facem asta, faptul că am stabilit un grafic de parcurs în perioada următoare arată că această coaliţie are capacitatea să facă compromisuri, nu care să ne compromită pe fiecare, dar compromisurile absolut normale într-o structură cu patru partide, pentru că doar în felul acesta putem să guvernăm eficient, să-i respectăm pe oameni. Şi doar în felul acesta am putea să recâştigăm, fiecare partid, unii într-o pondere mai mare, alţii mai mică, încrederea oamenilor şi să asigurăm stabilitate în guvernare”, a menţionat premierul.