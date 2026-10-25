 Dan Motreanu îl acuză pe Grindeanu că se comportă ca „adevăratul premier”: „PSD are Guvernul” | adevarul.ro
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Dan Motreanu îl acuză pe Grindeanu că se comportă ca „adevăratul premier”: „PSD are Guvernul”

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Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, l-a criticat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, după postarea acestuia în care a stabilit priorități și sarcini pentru miniștrii PSD. Liberalul susține că Grindeanu se comportă ca un adevărat prim-ministru, în timp ce premierul Luca Niculescu ar avea mai degrabă un rol de reprezentare.

Dan Motreanu l-a criticat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Dan Motreanu l-a criticat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Facebook

„În sfârșit, Sorin Grindeanu recunoaște că acesta este Guvernul PSD!”, a scris Dan Motreanu într-o postare pe rețelele sociale.

Potrivit secretarului general al PNL, liderul social-democrat stabilește priorități, împarte sarcini și fixează termene, în timp ce premierului Luca Niculescu i-ar reveni ceremoniile, vizitele oficiale și postările de protocol.

„Avem, așadar, o împărțire clară a rolurilor: Grindeanu dă ordinele, Neacșu coordonează aparatul guvernamental, iar Niculescu reprezintă Guvernul”, a susținut liberalul.

Motreanu acuză PSD de blocaj politic și administrativ

În mesajul său, Dan Motreanu a acuzat PSD că a contribuit la declanșarea crizei politice prin votarea moțiunii de cenzură alături de AUR și că a continuat blocarea unor măsuri ale Guvernului Bolojan prin acțiuni în instanță.

Liberalul a făcut referire la demersurile prin care social-democrații au cerut suspendarea și anularea unor hotărâri de guvern, inclusiv a unor acte pe care le consideră importante pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sau pentru programul SAFE.

Motreanu susține că PSD ar încerca acum să își pregătească justificări pentru eventuale eșecuri, invocând „greaua moștenire”, după o perioadă de blocaj politic și administrativ și de amânare a reformelor.

„PSD nu mai are pe cine să dea vina”

Secretarul general al PNL consideră că social-democrații trebuie să își asume responsabilitatea pentru deciziile guvernamentale și să își respecte promisiunile electorale.

Acesta a enumerat printre angajamentele care ar trebui îndeplinite creșterile de venituri, reducerea TVA, eliminarea nedreptăților și măsurile economice anunțate de PSD.

„După luni în care a contribuit la blocajul politic și administrativ și la amânarea reformelor, PSD încearcă acum să își pregătească scuza pentru eșecuri, invocând „greaua moștenire”. Măcar de astăzi, prin postarea lui Grindeanu, lucrurile devin mai clare. PSD are Guvernul, controlează principalele pârghii ale puterii și, de aceea, trebuie să își asume întreaga responsabilitate”, a afirmat Motreanu, adăugând că social-democrații „nu mai au pe cine să dea vina”.

Ce măsuri anunță miniștrii PSD pentru săptămâna viitoare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat astăzi că miniștrii partidului vor prezenta, în săptămâna următoare, măsuri pe care le-a descris drept concrete, însoțite de termene și rezultate. Amintim, PSD are 11 miniștri în noul Guvern.

„Săptămâna viitoare, miniștrii PSD vin cu măsuri concrete, cu termene și rezultate”, a scris acesta.

În domeniul sănătății, social-democrații urmăresc asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea serviciilor medicale de urgență.

„Sănătate: asigurarea fondurilor necesare funcționării UPU și serviciilor de Ambulanță din întreaga țară”, a precizat Grindeanu.

Pentru agricultură, obiectivele anunțate sunt deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu instituțiile europene privind exporturile de animale vii.

„Agricultură: deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine”, a transmis liderul PSD.

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