Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE

Desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de prim-ministru a fost privită mai întâi cu reticență în PSD.

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Însă unul dintre liderii partidului a dat asigurări că Luca Niculescu nu are stilul lui Ilie Bolojan și nici vreo simpatie aparte pentru USR. Dimpotrivă. E un tip deschis la dialog, dispus să colaboreze cu orice partid. Drept dovadă, mandatul de secretar de stat în MAE, unde a fost nevoit să apeleze de multe ori la PSD pentru a debloca procesul de aderare a României la OCDE, susțin surse politice pentru Adevărul.

Cel care a garantat pentru Luca Niculescu a fost Marian Neacșu, un tip mai puțin vizibil, dar foarte influent în PSD, susțin surse din conducerea partidului. Neacșu a fost vicepremier în Guvernul Bolojan, în timp ce Luca Niculescu a fost secretar de stat în MAE.

“Ca responsabil pentru OCDE, Luca Niculescu a trebuit să demareze mai multe reforme ce țin de administrația publică. Și au existat multe momente de blocaj, când era pasat de la o instituție la alta, cum se întâmplă la stat. Așa a ajuns să apeleze la Marian Neacșu, care l-a ajutat de fiecare dată să deblocheze situația. Cei doi au lucrat foarte bine în Guvernul Bolojan”, explică unul dintre liderii PSD apropierea dintre Luca Niculescu și Marian Neacșu.

La negocierile cu liderii PSD pentru formarea Guvernului, Luca Niculescu a cerut ca Marian Neacșu să rămână vicepremier și în echipa sa, susțin sursele citate. Iar Marian Neacșu nu doar că a rămas vicepremier fără portofoliu, cum s-a întâmplat în Guvernul Bolojan, ci a primit în plus un minister cu greutate: Internele.

Astfel, Marian Neacșu a devenit primul șef la MAI care în trecut primise o sentință penală. În 2016, Neacșu a fost condamnat definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare, după ce și-a angajat fiica la biroul său parlamentar. Între timp, a intervenit reabilitarea juridică, ceea ce înseamnă că Marian Neacșu are din nou cazierul curat.

Criticat în spațiul public pentru că a numit un ministru cu trecut penal la Interne, Luca Niculescu i-a luat apărarea lui Marian Neacșu, mâna dreaptă în guvernul său. „Marian Neacşu a fost vicepremier, ministru în multe dintre guvernele pe care le-am avut în România, este un om competent în administraţia română”, a spus Luca Niculescu.