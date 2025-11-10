Video Gluma făcută de Nicușor Dan la o conferință internațională: „Mi-au pregătit un discurs care începe cu secolul XIII”

Președintele României, Nicușor Dan, a deschis cu o glumă discursul său de la Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată luni, unde a vorbit despre parteneriatul economic și perspectivele industriei de apărare.

„Știți, colegii mi-au pregătit un discurs care vorbește de cooperarea româno-germană începând cu secolul XIII. Dar o să mă rezum la ultimii 30 de ani și la ce este relevant pentru viitor”, a spus zâmbind Nicușor Dan, la începutul intervenției sale.

Președintele a subliniat că Germania este principalul investitor străin în România, contribuind semnificativ la economia țării și la dezvoltarea sectoarelor de înaltă tehnologie.

„Germania este principalul investitor străin în România”

„Ce e important, și apreciem asta – Germania este principalul investitor străin în România: 17 miliarde de euro, 235.000 de români care sunt angajați în companii germane – câteva exemple, 20.000 la Aumovio, 10.000 la Bosch, și așa mai departe – în domenii de expertiză precum electronice, senzori, microelectronică, componente de precizie, inclusiv, și asta este foarte important, în zona de cercetare și inovație”, a declarat președintele.

El a arătat că, deși Europa se confruntă cu un context dificil, accelerarea industriei de apărare poate reprezenta o oportunitate economică majoră.

„Suntem nevoiți să creștem în Europa industria de apărare în mod accelerat, iar această necesitate poate să reprezinte o oportunitate pentru economia noastră și pentru colaborarea între România și Germania”, a explicat Nicușor Dan.

Investițiile germane și potențialul industriei românești

Șeful statului a menționat proiecte concrete, precum investiția companiei Rheinmetall în fabrica de pulberi, care va stimula lanțurile locale de aprovizionare și va aduce transfer de tehnologie.

„Această investiție va avea nevoie de lanțuri de aprovizionare locale și va duce la un transfer de tehnologie și know-how pe piața din România. Deci nu vorbim de relocare, ci de construirea comună de capabilități. Cred că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare din Europa de Sud-Est”, a subliniat președintele.

„România are tradiție și oameni calificați”

Nicușor Dan a amintit tradiția României în domeniul industriei de apărare și existența resurselor umane calificate: „Există oameni, chiar dacă unele companii care vin dintr-o epocă în care România producea și exporta mult nu sunt azi în cea mai fericită situație, totuși au oameni cu expertiză care poate fi folosită. Cei 235.000 de angajați români din companii germane dovedesc că avem oameni calificați pentru industria de apărare”.

Președintele a subliniat și potențialul tehnologic al României: „Industria de apărare necesită tot mai multă tehnologie, iar aici România stă destul de bine, pentru că școala noastră produce oameni. În plus, industria auto, dezvoltată în cadrul cooperării româno-germane, oferă soluții similare cu cele cerute de domeniul apărării”.

„Nu pornim de la zero”

„Pentru toate investițiile necesare în facilități noi, nu este nevoie să pornim de la zero. Toate acele companii din România comunistă au utilitățile și condițiile geografice și de protecție necesare pentru a începe de la o bază solidă”, a spus șeful statului.

În încheiere, Nicușor Dan a vorbit despre oportunitățile viitoare de colaborare și finanțare: „Avem o oportunitate de colaborare și mă bucur că acest eveniment are loc. Know-how-ul, investițiile și o abordare nouă pot revigora rapid industria românească de apărare. Și avem și banii – Programul SAFE și alte inițiative care vor urma vor stimula acest tip de producție”, a conchis președintele României.