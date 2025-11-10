search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Gluma făcută de Nicușor Dan la o conferință internațională: „Mi-au pregătit un discurs care începe cu secolul XIII”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele României, Nicușor Dan, a deschis cu o glumă discursul său de la Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată luni, unde a vorbit despre parteneriatul economic și perspectivele industriei de apărare.

Nicușor Dan a făcut o glumă despre discursul pregătit de consilierii săi FOTO: AFP
Nicușor Dan a făcut o glumă despre discursul pregătit de consilierii săi FOTO: AFP

Știți, colegii mi-au pregătit un discurs care vorbește de cooperarea româno-germană începând cu secolul XIII. Dar o să mă rezum la ultimii 30 de ani și la ce este relevant pentru viitor”, a spus zâmbind Nicușor Dan, la începutul intervenției sale.

Președintele a subliniat că Germania este principalul investitor străin în România, contribuind semnificativ la economia țării și la dezvoltarea sectoarelor de înaltă tehnologie.

„Germania este principalul investitor străin în România”

Ce e important, și apreciem asta – Germania este principalul investitor străin în România: 17 miliarde de euro, 235.000 de români care sunt angajați în companii germane – câteva exemple, 20.000 la Aumovio, 10.000 la Bosch, și așa mai departe – în domenii de expertiză precum electronice, senzori, microelectronică, componente de precizie, inclusiv, și asta este foarte important, în zona de cercetare și inovație”, a declarat președintele.

El a arătat că, deși Europa se confruntă cu un context dificil, accelerarea industriei de apărare poate reprezenta o oportunitate economică majoră.

„Suntem nevoiți să creștem în Europa industria de apărare în mod accelerat, iar această necesitate poate să reprezinte o oportunitate pentru economia noastră și pentru colaborarea între România și Germania, a explicat Nicușor Dan.

Investițiile germane și potențialul industriei românești

Șeful statului a menționat proiecte concrete, precum investiția companiei Rheinmetall în fabrica de pulberi, care va stimula lanțurile locale de aprovizionare și va aduce transfer de tehnologie.

„Această investiție va avea nevoie de lanțuri de aprovizionare locale și va duce la un transfer de tehnologie și know-how pe piața din România. Deci nu vorbim de relocare, ci de construirea comună de capabilități. Cred că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare din Europa de Sud-Est”, a subliniat președintele.

„România are tradiție și oameni calificați”

Nicușor Dan a amintit tradiția României în domeniul industriei de apărare și existența resurselor umane calificate: „Există oameni, chiar dacă unele companii care vin dintr-o epocă în care România producea și exporta mult nu sunt azi în cea mai fericită situație, totuși au oameni cu expertiză care poate fi folosită. Cei 235.000 de angajați români din companii germane dovedesc că avem oameni calificați pentru industria de apărare”.

Președintele a subliniat și potențialul tehnologic al României: Industria de apărare necesită tot mai multă tehnologie, iar aici România stă destul de bine, pentru că școala noastră produce oameni. În plus, industria auto, dezvoltată în cadrul cooperării româno-germane, oferă soluții similare cu cele cerute de domeniul apărării”.

„Nu pornim de la zero”

„Pentru toate investițiile necesare în facilități noi, nu este nevoie să pornim de la zero. Toate acele companii din România comunistă au utilitățile și condițiile geografice și de protecție necesare pentru a începe de la o bază solidă”, a spus șeful statului.

În încheiere, Nicușor Dan a vorbit despre oportunitățile viitoare de colaborare și finanțare: „Avem o oportunitate de colaborare și mă bucur că acest eveniment are loc. Know-how-ul, investițiile și o abordare nouă pot revigora rapid industria românească de apărare. Și avem și banii – Programul SAFE și alte inițiative care vor urma vor stimula acest tip de producție”, a conchis președintele României.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde
digi24.ro
image
Vremea se încălzește pentru câteva zile în toată țara. De când revin ploile și frigul
stirileprotv.ro
image
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la echipă! Poate îl iau eu la FCSB. Mă cert cu el după o zi…”
fanatik.ro
image
Suma impresionantă pe care a câștigat-o un profesor din România din meditații anul trecut
libertatea.ro
image
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
antena3.ro
image
Prognoza meteo 10 - 23 noiembrie. Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la o zi la alta
observatornews.ro
image
Dani Mocanu, somat de Poliția Română! Ce pedeapsă gravă riscă pentru evadare + Cum și-ar fi pregătit fuga
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Aplicaţia pe care orice călător Ryanair trebuie să o aibă instalată pe telefon din 12 noiembrie. Compania elimină complet biletele tipărite
playtech.ro
image
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Un legendar baschetbalist s-a stins din viață! Lenny Wilkens și-a găsit sfârșitul la 88 de ani
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Încă o tragedie cumplită în familia Mihaelei, femeia ucisă de soț în Teleorman. Fratele ei a murit: „Ai plecat la frățiorul tău”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Dezvăluiri fără precedent din Rompetrol! Posibil mecanism de influență creat de Cardoil care afectează stabilitatea companiei și piața de energie din România
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cine este Mihaela, tânăra de 26 de ani ucisă în Teleorman chiar în fața bisericii. Mamă a trei copii, femeia a fost înjunghiată în brațe cu băiețelul de doi ani
actualitate.net
image
Interviu George Burcea. Cum a ajuns să candideze pentru POT la alegerile pentru Primăria Capitalei și care sunt legăturile sale cu Anamaria Gavrilă: „Până în acest moment, nu sunt membru POT. De ce m-au ales pe mine ar trebui să-i întrebați pe ei”
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
Îngrijorată, Nidia Moculescu spune adevărul despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: „Tata este...” Mesaj pentru cei care se roagă pentru el
click.ro
Prințesa Charlotte real versus AI jpg
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet. Este reală?
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Principalele drumuri ale Imperiului Roman în timpul domniei lui Hadrian (117–138 d.Hr.). (© Wikimedia Commons)
Ce lungime avea, de fapt, rețeaua de drumuri romane?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!