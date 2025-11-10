search
Nicușor Dan: „România poate deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare din Europa de Sud-Est”

0
0
Publicat:

Președintele Nicușor Dan crede că țara noastră are potențialul de a deveni un hub regional de inovație și producție în domeniul apărării, arătând că România are o tradiție, are oameni calificați și nu trebuie să pornească de la zero. „Toate acele companii din România comunistă au toate utilitățile și toate condițiile geografice, de protecție, de care au nevoie pentru a începe”, mai arată șeful statului. 

Șeful statului a participat la Conferinței privind Cooperarea FOTO Inquam Photos / George Călin
Șeful statului a participat la Conferinței privind Cooperarea FOTO Inquam Photos / George Călin

„Colegii mi-au pregătit un discurs care vorbește de cooperarea română-germană începând cu Secolul XIII. Dar o să mă rezum la ultimii 30 de ani și la ce este relevant pentru viitor. Ce e important, și apreciem asta - Germania este principalul investitor străin în România, 17 miliarde de euro, 235.000 de români care sunt angajați în companii germane - câteva exemple, 20.000 la Aumovio, 10.000 la Bosch, și așa mai departe - în domenii de expertiză, electronice senzor, microelectronică, componente de precizie, inclusiv, și asta este foarte important, în zona de cercetare și inovație”, a afirmat președintele Nicușor Dan în cadrul Conferinței privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că suntem într-un context pe care nu ni l-am dorit, dar suntem nevoiți să creștem industria de apărare în mod accelerat în Europa și această necesitate poate să reprezinte o oportunitate pentru economia noastră și pentru colaborarea între România și Germania.

„De exemplu, Rheinmetall, fabrica de pulberi, este o investiție, dar această investiție va avea nevoie de lanțuri de aprovizionare care vor fi locale și va duce la un transfer de tehnologie și know-how în piața de România. Deci nu vorbim de relocare, vorbim de construirea comună de capabilități, și cred că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în zona de industria de apărare în Europa de Sud-Est. De ce? În primul rând, pentru că are o tradiție. Asta înseamnă că există oameni, chiar dacă companiile noastre, care vin dintr-o epocă în care România producea și exporta mult, chiar dacă aceste companii în momentul de față poate că nu sunt în situația cea mai fericită, totuși ele au oameni care au încă o expertiză care poate să fie folosită și, spuneam mai devreme, acei 235.000 de oameni dovedesc că în România avem oameni calificați pentru ce e nevoie pentru industria de apărare.

Asta este istoria. Apoi intrăm într-o zonă de industrie de apărare care necesită tot mai multă tehnologie, și, din nou, aici România stă destul de bine, pentru că școala noastră produce oameni. Apoi, așa s-a întâmplat în cooperarea specială româno-germană, dar în general în industria românească s-a dezvoltat zona de automotive, și vedem că parte din problemele pe care le pune azi industria de apărare au soluții foarte asemănătoare cu cele care au fost deja dezvoltate în industria de automotive. Apoi, pentru toate investițiile necesare în facilități noi, nu este nevoie să pornim de la zero. Toate acele companii din România comunistă au toate utilitățile și toate condițiile geografice, de protecție, de care au nevoie pentru a începe de la niște condiții care sunt deja îndeplinite”, a mai arătat președintele Nicușor Dan.

Potrivit șefului de stat, avem astfel o oportunitate de colaborare, iar know-how-ul, o investiție și o abordare nouă pot să revitalizeze foarte repede oportunitățile industriei românești de apărare. „Și avem și banii, programul SAFE și toate cele care vor urma vor stimula acest tip de producție”, a mai adăufgat președintele.

Politică

