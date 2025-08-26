Germania taie ajutoarele sociale românilor care pleacă în „vacanţă” în România fără să anunțe autoritățile

Cel puţin o familie de români din Gelsenkirchen a rămas fără beneficiile sociale după ce controalele autorităților germane au scos la iveală că a părăsit Germania pentru a merge „în concediu în România” fără să notifice instituțiile responsabile.

O amplă acțiune de control desfășurată recent în Gelsenkirchen, situat în landul Renania de Nord-Westfalia, a scos la iveală numeroase nereguli, printre care locuințe improvizate, fraude cu ajutoare sociale și condiții de trai insalubre.

Totodată, în cadrul verificărilor, inspectorii au semnalat cazul unei familii de români care, potrivit vecinilor, se afla de câteva săptămâni „în concediu în România”.

Neanunțarea oficială a acestei deplasări a determinat Jobcenter-ul să suspende plata ajutoarelor sociale pentru această gospodărie, conform legislației în vigoare. Potrivit normelor, dacă beneficiarii pleacă din Germania fără a informa autoritățile, prestațiile sociale pot fi reduse sau sistate.

Locuințe improvizate și fraude sociale

Controalele au vizat în special cartierele Bulmke-Hüllen și Altstadt. Într-o clădire aprobată oficial ca școală industrială, inspectorii au descoperit cinci apartamente improvizate, a căror utilizare a fost interzisă imediat. Situații similare au fost identificate și în alte imobile, unde modificările ilegale și lipsa măsurilor de siguranță au dus la deschiderea de dosare împotriva proprietarilor.

În paralel cu familia aflată temporar în România, autoritățile au descoperit și alte forme de abuz: persoane care nu erau declarate în gospodărie, plecări neanunțate, ascunderea veniturilor sau lipsa transparenței în privința bunurilor deținute.

Într-un alt caz, o familie de români nu a declarat un al doilea vehicul, o autoutilitară implicată anterior în încălcări ale legislației deșeurilor, ceea ce a dus la anularea ajutoarele sociale.

În timpul inspecțiilor, Jobcenter-ul a identificat mai multe cazuri de utilizare frauduloasă a prestațiilor sociale. Într-o gospodărie, plecarea tatălui nu fusese raportată din noiembrie 2024, ceea ce a generat încasarea unei sume necuvenite semnificative, potrivit ştiridiaspora.

Autoritățile au anunțat că vor transmite un raport instituțiilor de imigrație, pentru a revizui modul în care este aplicată libera circulație a cetățenilor europeni. Primăria din Gelsenkirchen a subliniat că verificările vor continua, iar combaterea fenomenului locuințelor ilegale și a abuzurilor legate de ajutoarele sociale rămâne o prioritate, întrucât acestea afectează siguranța și ordinea în comunitate.