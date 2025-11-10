Liderii coaliției, chemați la Cotroceni. Discuții cu președintele Nicușor Dan înaintea ședinței șefilor partidelor aflate la guvernare SURSE

Coaliția de guvernare se reunește în ședința săptămânală, marți, 11 noiembrie. Înaintea ședinței, liderii formațiunilor sunt chemați la Cotroceni, pentru discuții cu Nicușor Dan.

Șeful statului i-a convocat, marți, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor aflate la guvernare, potrivit informațiilor „Adevărul”.

Ședința cu șeful statului a fost convocată înainte de întâlnirea săptămânală a liderilor coaliției de guvernare.

Deciziile de pe masa coaliției

În ședința săptămânală a coaliției, liderii trebuie să ia o decizie finală pe reforma administrației locale, o restanță a pachetului doi de măsuri fiscale, care este discutată deja de mai multe luni de zile.

Liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord pe reforma administrației publice în ultima ședință, ținută marți, 4 noiembrie. Săptămâna aceasta va fi însă momentul în care acordul va fi finalizat.

De asemenea, discuțiile trebuie să privească și reforma pensiilor magistraților, în contextul în care CCR a respins proiectul care modifica condițiile de pensionare a magistraților și a publicat motivația vineri, pe 7 noiembrie, arătând că respingerea a venit pe fondul lipsei avizului CSM.

Coaliția este in impas pe acest subiect. PSD a cerut crearea unui grup de lucru și o nouă inițiativă. Premierul Ilie Bolojan a cerut partenerilor de guvernare să aștepte motivarea deciziei CCR pentru a decide următorul pas.

Proiectul trebuie adoptat până în 28 noiembrie, altfel România pierde 231 de milioane de euro din PNRR.