Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Zelenski despre securitatea europeană: Ucraina trebuie să câștige acest război

Președintele României, Nicușor Dan, a discutat vineri, 7 noiembrie, la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, despre importanța colaborării pentru securitatea europeană și pentru stabilirea unui parteneriat strategic durabil între cele două țări.

„Discuţie substanţială telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, astăzi, cu privire la situaţia actuală de securitate şi la necesitatea intensificării eforturilor pentru a ajunge la o pace durabilă şi justă în Ucraina”, a scris Nicuşor Dan pe platforma X.

Nicușor Dan a adăugat că Ucraina trebuie să câştige acest război, deoarece „luptă pentru securitatea Europei în ansamblu şi pentru valorile noastre comune”.

„La nivel bilateral, am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic. Ambele părţi ne-am angajat să punem în aplicare o agendă pragmatică, orientată spre viitor şi durabilă”, a subliniat Nicușor Dan.