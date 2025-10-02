Premierul Ilie Bolojan a participat joi seară la recepția organizată de Ambasada Germaniei la București cu prilejul Zilei Unității Germane, marcând 35 de ani de la reunificarea Germaniei. Șeful Guvernului a subliniat relațiile solide dintre România și Germania, apreciind atât sprijinul oferit în domeniul securității, cât și contribuția companiilor germane la economia românească.

„Este o bucurie să mă aflu astăzi aici, alături de colegi din Guvern, de parlamentari, de prieteni ai Germaniei, să marcăm 35 de ani de la unificarea Germaniei, un moment care a schimbat Europa și a demonstrat că unitatea și libertatea pot construi stabilitate și prosperitate. România și Germania împărtășesc aceleași valori europene și au construit, în timp, un parteneriat solid. Relațiile noastre se bazează pe istorie comună, legături culturale și conexiuni umane puternice, dar și pe obiective concrete pentru viitor”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, anul acesta se celebrează și 145 de ani de relații diplomatice între România și Germania. Semnarea recentului Plan de Acțiune România-Germania confirmă voința ambelor state de a consolida cooperarea bilaterală în domenii precum economie, energie, infrastructură, securitate și educație.

„Relația noastră are și un simbol special: din 2024, la 21 aprilie, vom sărbători oficial «Ziua Prieteniei dintre România și Republica Federală Germania», o recunoaștere a legăturii solide dintre națiunile noastre”, a adăugat Bolojan.

Parteneriat economic și angajați apreciați

Premierul a subliniat rolul companiilor germane în economia României: „Mulțumesc companiilor germane care au investit în România, pentru locurile de muncă create, pentru transferul de tehnologie și pentru susținerea dezvoltării comunităților acolo unde aceste investiții s-au localizat. Ele nu au însemnat doar dezvoltare economică, ci și transferul unor bune practici, cum este formarea profesională duală”.

De asemenea, șeful Guvernului a mulțumit angajaților acestor companii: „Zeci de mii de oameni care lucrează în România duc pe umerii lor greutatea țării noastre. Le mulțumesc și colaboratorilor și partenerilor cu care am lucrat de-a lungul anilor - o parte i-am văzut în sală - pentru că împreună am înțeles ce înseamnă din spiritul german disciplina, seriozitate și performanță. Un alt pilon esențial îl reprezintă comunitățile noastre. Românii din Germania și germanii din România sunt punți vii între cele două țări”.

Securitate și cooperare pe termen lung

Bolojan a evidențiat și colaborarea în domeniul securității: „România și Germania sunt parteneri de încredere în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Apreciem sprijinul acordat prin misiunea de Poliție Aeriană Întărită, pe care Germania o desfășoară din 1 august anul acesta pe teritoriul nostru. În acest context, colaborarea româno-germană pe componenta industriei de apărare poate avea un rol important în anii următori”.

Premierul a încheiat cu un mesaj de apreciere și prietenie: „România vede în Germania un prieten apropiat, iar împreună putem contribui la o Europă mai puternică și mai sigură. Mulțumesc doamnei ambasador pentru organizarea acestui eveniment și îi urez succes în mandatul său la București. La mulți ani Germaniei! La mulți ani prieteniei româno-germane!”