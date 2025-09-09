Rheinmetall a deschis o nouă fabrică de muniție de artilerie. Care este principalul blocaj al industriei

Rheinmetall a deschis o nouă fabrică de muniție de artilerie de calibrul 155 mm în Unterlüß, Germania, care este acum cea mai mare din Europa, o comandă pentru România fiind deja anunțată în timpul ceremoniei de deschidere.

Potrivit Defense Industry Europe, noua unitate va produce 25.000 de proiectile până la sfârșitul anului 2025 și 140.000 în anul următor. Capacitatea maximă de producție de 350.000 de proiectile anual va fi atinsă abia în 2027, ceea ce înseamnă că va dura doi ani pentru a crește producția.

Pe lângă aprovizionarea Ucrainei, o comandă pentru România a fost deja anunțată în timpul ceremoniei de deschidere. Aceasta coincide cu planurile de construire a unei fabrici de praf de pușcă în România, în valoare de 550 de milioane de euro.

Rheinmetall a evidențiat viteza record de construcție a noii fabrici germane, prezentând-o ca un simbol al capacității sale industriale. Facilitatea se întinde pe 30.000 de metri pătrați și va crea până la 500 de locuri de muncă.

După cum notează Defense Express, acest lucru ar putea explica și frustrarea Rheinmetall față de ritmul mai lent de lansare a unei producții similare în Ucraina, unde compania invocă birocrația. Se așteaptă ca acea uzină să devină operațională în 12-14 luni.

Cu toate acestea, instalația Unterlüß reprezintă un impuls semnificativ pentru forțele de apărare ale Ucrainei, care continuă să se confrunte cu o nevoie urgentă de muniție de artilerie. Până în 2027, Rheinmetall își propune să își extindă producția totală la 1,5 milioane de proiectile de calibru 155 mm pe an.

În prezent, însă, principalul blocaj al industriei rămâne deficitul de praf de pușcă, o problemă resimțită în întreaga Europă. Alături de România, Bulgaria ia în considerare și ea stabilirea unei astfel de producții, deși parlamentul său nu a aprobat încă proiectul.

Per total, acesta este un exemplu puternic al consolidării industriei de apărare de către Europa și al faptului că devine din ce în ce mai autonomă. Din păcate, nu toate domeniile sectorului apărării avansează la fel de rapid - de exemplu, producția de sisteme de apărare aeriană SAMP/T.