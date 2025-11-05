Mark Rutte: „Dacă România este atacată, sunt alte 31 de state care vor interveni”

Președintele Nicușor Dan a discutat la Cotroceni cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, despre securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina, investițiile României în apărare și consolidarea Flancului Estic.

Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit miercuri la Palatul Cotroceni pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită oficială la București în această calitate. Cei doi au discutat despre situația de securitate în regiune, programele NATO pentru apărarea Flancului Estic și viitorul industriei de apărare din România.

România găzduiește Forumul NATO pentru Industrie

Șeful statului a subliniat că vizita coincide cu organizarea Forumului NATO pentru Industrie, un eveniment major care reunește la București sute de companii din domeniul apărării. „NATO și România organizează împreună Forumul NATO pentru Industrie, cu câteva sute de companii participante. Este un eveniment care are loc o dată la doi ani și suntem fericiți că se desfășoară la noi”, a spus Nicușor Dan.

Mark Rutte a completat: „Azi și mâine voi participa la Forumul NATO pentru industria apărării, care ilustrează cel mai bun aspect al NATO. Adună laolaltă civili, militari și companii mari sau start-up-uri. Scopul este să reducem diferența dintre ceea ce avem și ce ne trebuie, accelerând inovația și producția.”

Strategia Națională pentru Industria de Apărare

Președintele a precizat că România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare 2024-2030, un plan care vizează revigorarea capacităților economice și tehnologice din acest sector. „Avem o tradiție solidă în domeniu, dar managementul nu a fost cel mai bun în ultimii ani. Acum luăm în serios revigorarea industriei de apărare”, a declarat șeful statului.

Rutte a subliniat că România „înțelege importanța investițiilor în apărare” și a menționat că Bucureștiul cheltuiește deja peste 2% din PIB pentru acest sector, cu planul de a ajunge la 5% până în 2030.

Securitate, Flancul Estic și programul Santinela Estului

Nicușor Dan a arătat că discuțiile cu Mark Rutte au vizat și consolidarea apărării aeriene pe Flancul Estic, în contextul programului NATO „Santinela Estului”. „Este un program care nu vizează doar dronele, ci o apărare aeriană coerentă pentru întregul Flanc Estic. România va continua să investească în capabilitățile sale militare”, a explicat președintele.

Rutte: „Santinela Estică este prezentă de la nord până la Marea Neagră. Când este nevoie, putem acorda suport suplimentar. Avem peste 5.000 de militari care se antrenează în România. Dacă această țară este atacată, sunt alte 31 de state care vor interveni. De aceea cred că nimeni nu va încerca.”

Nicușor Dan a adăugat: „Această problemă, în opinia mea, nu există. Există o abordare comună privind flancul estic. Pentru NATO și Europa, amenințarea este aici, în est.”

Sprijin pentru Ucraina și combaterea amenințărilor hibride

Un alt subiect major a fost sprijinul continuu acordat Ucrainei, conform deciziilor luate la Summitul de la Haga. „Am discutat despre cum vom continua ajutorul pentru Ucraina, despre amenințările hibride și modul în care putem colabora pentru a le contracara”, a spus Nicușor Dan.

România, furnizor de securitate în regiunea Mării Negre

Președintele a reiterat rolul strategic al României în regiunea Mării Negre și angajamentul față de partenerii din NATO. „România își îndeplinește toate obligațiile asumate și rămâne un furnizor de securitate. Țara noastră are aliați și este protejată față de orice amenințare”, a transmis șeful statului.

Retragerea trupelor americane și reacția NATO

Întrebat despre decizia SUA de a retrage o parte din trupele sale din România, Mark Rutte a spus: „Ajustările la situația trupelor NATO nu sunt ceva singular. S-a întâmplat și în alți ani. În 2022 au fost mai multe trupe NATO în Europa. Angajamentul președintelui Trump este total față de NATO și față de eforturile noastre comune. Creștem numărul brigăzilor, adăugăm active terestre și aeriene și folosim tactici inovative, inclusiv drone maritime.”

Președintele Nicușor Dan a completat: „Programul Santinela Estului înseamnă mai multe capacități militare și oameni atunci când e nevoie. Avem un exemplu concret – exercițiul de la Cincu, unde 5.000 de militari aliați se antrenează pentru răspunsuri rapide la amenințări.”

Zidul antidronă NATO-UE

Întrebat dacă NATO și UE vor pune în practică proiectul „zidului antidronă”, Rutte a explicat că există o colaborare strânsă: „NATO stabilește standardele și partea militară, iar UE are capacitatea de a organiza industria de apărare. Santinela Estică este o componentă care va deveni mai bună, cu tehnologii integrate. Această combinație este foarte puternică.”

Nicușor Dan a adăugat: „În documentele Consiliului European se precizează clar că aceste programe, inclusiv cele pentru drone, sunt complementare și integrate în planul general de apărare al NATO.”

După ce Rusia a convocat Consiliul de Securitate ca reacție la testele nucleare efectuate de SUA, Rutte a răspuns tranșant: „Demult nu mai reacționez la ședințele pe care Putin le organizează. E plătit ca președinte al Rusiei, de aceea le organizează.”

România, furnizor de securitate și partener de încredere

Nicușor Dan a încheiat conferința subliniind că România rămâne un partener solid în NATO. „Țara noastră are aliați și este protejată corespunzător față de orice amenințare. România va continua să investească în consolidarea capabilităților sale militare și va fi un furnizor de securitate în regiunea Mării Negre.”

Mark Rutte a adăugat că „România joacă un rol important în descurajarea agresiunilor și contribuie la stabilitatea regiunii prin misiunile NATO din Kosovo și Irak.”

Discursul integral al președintelui Nicușor Dan

În primul rând, îi urez bun venit în România Secretarului General al NATO, Mark Rutte! Este prima vizită în această calitate în România și mă bucur să îi urez bun venit în România. Am avut o discuție foarte productivă. Țin să menționez că în aceste zile, în special mâine, NATO și România organizează împreună Forumul NATO pentru Industrie, cu câteva sute de companii din industria de apărare care participă, un eveniment care se organizează o dată la doi ani și suntem fericiți că îl organizăm în România.

Legat de NATO și de apărare, România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare, asta înseamnă 2024-2030, asta înseamnă că luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice. Avem o tradiție în care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar pe care în acest context suntem nevoiți și o vom revigora.

Am avut o discuție despre situația de securitate în spațiul euroatlantic și colaborarea pe care trebuie să o avem în acest context.

Am discutat despre necesitatea majorării cheltuielilor de apărare, după cum știți, asta a fost concluzia Summitului de la Haga.

Am discutat despre Ucraina și despre cum vom continua ajutorul pentru Ucraina.

Am discutat despre Santinela Estului, care este programul NATO pentru apărare aeriană a Flancului Estic, deci, inclusiv a României, nu numai partea de drone, ci un întreg program de apărare aeriană coerentă pe tot Flancul de Est.

Și, în acest context, am discutat despre capacitățile militare suplimentare care vor fi aduse pe întreg Flancul Estic, deci, inclusiv în România.

Din partea României, am menţionat că țara noastră va continua să investească în consolidarea capabilităților sale militare.

Am vorbit puțin de zona Mării Negre, în care România are un interes particular de securitate în ceea ce privește Flancul Estic.

Am vorbit, de asemenea, de amenințările hibride şi de modul în care putem să colaborăm cu privire la acestea.

Am reafirmat faptul că România își va îndeplini obligațiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi o țară care contribuie la securitatea euroatlantică şi, ca o concluzie a acestor discuții, îl invit pe domnul Secretar General să continue.

Concluzia este că țara noastră are aliați şi că este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențială amenințare.