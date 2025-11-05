Moșteanu, la Forumul NATO: „Industria de apărare este acum parte a descurajării. Liniile de producție sunt noile frontiere”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, participă miercuri, 5 noiembrie, la NATO-Industry Forum, eveniment organizat în România de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (ACT) și de Divizia pentru Industria de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale (MApN).

„Aliații se confruntă cu amenințări și provocări simultane la adresa securității, inclusiv un război în Europa, creșterea nivelului competiției strategice, terorismul și o instabilitate persistentă în vecinătatea sa.

Industria de apărare este acum parte a descurajării. Liniile de producție sunt noile frontiere. România a îmbrățișat această transformare și, din acest motiv, ne revitalizăm industria de apărare”, a spus ministrul Moșteanu potrivit unui comunicat transmis de MApN.

Potrivit ministrului, viziunea României este centrată pe trei direcții, respectiv: descurajare, industria de apărare și sprijinirea Ucrainei – lupta acestui stat însemnând, totodată, lupta Europei pentru libertate.

Creșterea nivelului investițiilor de către Aliați va însemna un sprijin semnificativ al efortului general de întărire a forțelor și capabilităților pentru realizarea unei posturi de descurajare și apărare credibile, a concluzionat oficialul român.

România găzduiește peste 800 de participanți din 26 de state aliate și partenere, alături de președintele României Nicușor Dan, secretarul general NATO Mark Rutte, amiralul Pierre Vandier (SACT) și reprezentanți ai celor mai mari companii din industria de apărare.

Prezent la Cotroceni, Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat, printre altele, că România „înțelege importanța investițiilor în apărare” și a menționat că Bucureștiul cheltuiește deja peste 2% din PIB pentru acest sector, cu planul de a ajunge la 5% până în 2030.