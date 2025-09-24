search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Becali anunță că este gata să se alieze cu Călin Georgescu: „E patriot, nu e mincinos, nu e fals”

0
0
Publicat:

Gigi Becali a sugerat la România TV că dorește să se implice într-un posibil proiect politic alături de Călin Georgescu pentru îndepărtarea lui George Simion din viața politică.

Latifundiarul din Pipera a explicat că și-ar dori o alianță cu Georgescu pentru a-l contracara pe George Simion.

„Georgescu e patriot, vorbește despre suveranism, dar nu are apucăturile omului ăsta (n.r. – George Simion). Călin Georgescu spune cât de cât ce vrea să facă, dar în partea aialaltă, nici nu vreau să spun… Dacă Călin Georgescu face un partid, atunci eu nu mă mai bag. Georgescu nu e mincinos, nu e fals. Dacă pleacă cu unul la drum, nu se apucă pe TikTok să-l atace. Nu se duce la om în casă și-l atacă. Nici mort nu face așa ceva. Dacă rămâne Simion, mă voi alia cu Georgescu eu”, a declarat Becali.

Becali, despre Simion: „Va cădea într-o depresie”

Deputatul neafiliat sa spus că a vorbit cu Georgescu la Palat înainte de alegerile din 2024 , precizând că au existat diferende între el și suveranist, inclusiv pe tema unui discurs într-o biserică „sectară”.

Despre George Simion a spus că este bun, dar că nu are mulți oameni de calitate în partid.

„Părerea mea este că el va cădea într-o depresie, cât de curând, așa simt”, a mai spus Gigi Becali.

Fostul deputat AUR îl umilește pe George Simion

Deputatul independent l-a numit „trădător”, „fiară” și „Iuda” pe George Simion.

„Ăsta Simion e trădător. Ăsta e Iuda, care e fiară, el este! N-am mai întâlnit un om ca el și mă minunez cum poate să fie așa ceva. Dacă el rămâne la conducere și eu nu mă implic să cadă, atunci chiar sunt trădător! Simion a zis de mine că sunt trădător. A venit noaptea la mine și mi-a zis niște lucruri… Am discuții și cu tatăl lui. Nu vreau să spun acum, sunt lucruri: particulare, dar dacă va fi nevoie, chem oamenii și spun ei”.

Gigi Becali și George Simion. FOTO Inquam Photos Sabin Cirstoveanu
Gigi Becali și George Simion. FOTO Inquam Photos Sabin Cirstoveanu

Potrivit lui Becali, în formațiunea politică condusă de George Simion este dictatură, mai ales că mulți oameni au fost înlăturați pentru critica asupra conducerii.

„În AUR e dictatură. Toți cei care au zis ceva nu mai există în acest partid. Și culmea, Simion e muncitor, are forță de muncă și e bun mobilizator, dar păcat… blană bună, s-a îmburdicat cu câinii”, mai precizează Gigi Becali.

Deputatul neafiliat încheie spunând că dacă George Simion va rămâne la conducerea AUR se va implica pentru a-l face să își piardă funcția.

„Dacă AUR va rămâne în frunte și peste trei-patru ani, atunci voi intra în politică eu. Orice partid ar fi, chiar și cu corupți, Simion trebuie exclus! Dacă el va rămâne simplu deputat, senator, nu mă bag. Dar dacă va rămâne să conducă, atunci eu chiar sunt trădător dacă nu mă implic ca acest om să cadă.Dacă, de exemplu, Georgescu face un partid politic și îl lichidează pe Simion, nu mă mai bag eu. Georgescu are nebunia lui, dar nu-i mincinos”, a mai spus  Gigi Becali, potrivit RTV.

Amintim că George Becali prezicea, în mai 2025, că cei doi liderii ai mișcării suveraniste, Călin Georgescu și George Simion, nu au un viitor în politica din România.

În martie, Becali spunea că George Simion e pe un „drum greșit”:Nea Călin o să fie piatră de moară peste o lună de zile. Peste o lună jumătate nu mai e nevoie să spui: e putinist. E nevoie să spui: e georgist și gata”. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Director ANM: România va intra într-un proces de răcire. Minimele ajung la -3, -2 grade. Nu excludem să avem ninsori la munte
stirileprotv.ro
image
Ce a pățit o badantă, după ce s-a măritat cu pensionarul pe care îl îngrijea. Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
mediafax.ro
image
Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație. Tatăl lui Vlad Pascu, printre beneficiari
fanatik.ro
image
Unde a fost prins Horațiu Potra. Șeful mercenarilor este acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu, fugise în februarie
libertatea.ro
image
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
digi24.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Elevul din Bucureşti reţinut pentru ameninţări în masă, cercetat de FBI încă din 2023 pentru terorism
observatornews.ro
image
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Construcții ilegale pe teren agricol: cât plătești dacă ridici o casă fără avize
playtech.ro
image
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Un nou mesaj de amenințare către școlile din România. Un adolescent de 17 ani a fost reținut
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Creșterea vârstei de pensionare. Premierul Ilie Bolojan vine cu un anunț de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea
click.ro
image
Marea dezamăgire a lui Irinel Columbeanu. „Anna Lesko a refuzat să vină la azil, deși a implorat-o”. Făcută zob de fani: „Te-a crescut, ajută-l!”
click.ro
image
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală la doar 52 de ani: ”Nu mai fac față ca înainte”
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii