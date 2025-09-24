Video Becali anunță că este gata să se alieze cu Călin Georgescu: „E patriot, nu e mincinos, nu e fals”

Gigi Becali a sugerat la România TV că dorește să se implice într-un posibil proiect politic alături de Călin Georgescu pentru îndepărtarea lui George Simion din viața politică.

Latifundiarul din Pipera a explicat că și-ar dori o alianță cu Georgescu pentru a-l contracara pe George Simion.

„Georgescu e patriot, vorbește despre suveranism, dar nu are apucăturile omului ăsta (n.r. – George Simion). Călin Georgescu spune cât de cât ce vrea să facă, dar în partea aialaltă, nici nu vreau să spun… Dacă Călin Georgescu face un partid, atunci eu nu mă mai bag. Georgescu nu e mincinos, nu e fals. Dacă pleacă cu unul la drum, nu se apucă pe TikTok să-l atace. Nu se duce la om în casă și-l atacă. Nici mort nu face așa ceva. Dacă rămâne Simion, mă voi alia cu Georgescu eu”, a declarat Becali.

Becali, despre Simion: „Va cădea într-o depresie”

Deputatul neafiliat sa spus că a vorbit cu Georgescu la Palat înainte de alegerile din 2024 , precizând că au existat diferende între el și suveranist, inclusiv pe tema unui discurs într-o biserică „sectară”.

Despre George Simion a spus că este bun, dar că nu are mulți oameni de calitate în partid.

„Părerea mea este că el va cădea într-o depresie, cât de curând, așa simt”, a mai spus Gigi Becali.

Fostul deputat AUR îl umilește pe George Simion

Deputatul independent l-a numit „trădător”, „fiară” și „Iuda” pe George Simion.

„Ăsta Simion e trădător. Ăsta e Iuda, care e fiară, el este! N-am mai întâlnit un om ca el și mă minunez cum poate să fie așa ceva. Dacă el rămâne la conducere și eu nu mă implic să cadă, atunci chiar sunt trădător! Simion a zis de mine că sunt trădător. A venit noaptea la mine și mi-a zis niște lucruri… Am discuții și cu tatăl lui. Nu vreau să spun acum, sunt lucruri: particulare, dar dacă va fi nevoie, chem oamenii și spun ei”.

Potrivit lui Becali, în formațiunea politică condusă de George Simion este dictatură, mai ales că mulți oameni au fost înlăturați pentru critica asupra conducerii.

„În AUR e dictatură. Toți cei care au zis ceva nu mai există în acest partid. Și culmea, Simion e muncitor, are forță de muncă și e bun mobilizator, dar păcat… blană bună, s-a îmburdicat cu câinii”, mai precizează Gigi Becali.

Deputatul neafiliat încheie spunând că dacă George Simion va rămâne la conducerea AUR se va implica pentru a-l face să își piardă funcția.

„Dacă AUR va rămâne în frunte și peste trei-patru ani, atunci voi intra în politică eu. Orice partid ar fi, chiar și cu corupți, Simion trebuie exclus! Dacă el va rămâne simplu deputat, senator, nu mă bag. Dar dacă va rămâne să conducă, atunci eu chiar sunt trădător dacă nu mă implic ca acest om să cadă.Dacă, de exemplu, Georgescu face un partid politic și îl lichidează pe Simion, nu mă mai bag eu. Georgescu are nebunia lui, dar nu-i mincinos”, a mai spus Gigi Becali, potrivit RTV.

Amintim că George Becali prezicea, în mai 2025, că cei doi liderii ai mișcării suveraniste, Călin Georgescu și George Simion, nu au un viitor în politica din România.

În martie, Becali spunea că George Simion e pe un „drum greșit”: „Nea Călin o să fie piatră de moară peste o lună de zile. Peste o lună jumătate nu mai e nevoie să spui: e putinist. E nevoie să spui: e georgist și gata”.