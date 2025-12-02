Becali și-a anunțat sprijinul pentru Călin Georgescu: „Eu o să încerc să-l ajut să se salveze și să câștige, atât politic, cât și din punct de vedere al libertății”

Omul de afaceri George Becali și-a anunțat sprijinul pentru Călin Georgescu, după ce anterior l-a criticat. El spune că fostul candidat extremist ar putea deveni un actor important pe scena politică, dacă își rezolvă problemele juridice.

George Becal și-a exprimat, într-o intervenție la România TV, sprijinul față de Călin Georgescu, pe care l-a descris drept „un om drept” și „cu o strategie de viitor”. Becali a precizat că intenționează să-l susțină pe Georgescu să „se salveze și să câștige și politic”.

Omul de afaceri a arătat că opinia sa despre Georgescu s-a schimbat comparativ cu perioada anterioară, când îl critica afirmând că „bate câmpii”.

În cadrul intervenției telefonice, Becali a subliniat că va aștepta ca Georgescu să-și rezolve problemele legale, înainte de a purta discuții directe cu acesta.

„Georgescu este un om drept. Îl mai păcălești, dar când își dă seama că e înșelat… Dacă nu ar avea demnitatea asta, oamenii nu s-ar mai uita la el. A simțit că e păcălit, înșelat, și s-a retras. Eu cred că are o strategie de viitor. Tot capitalul pe care îl are ar trebui să-l speculeze”, a declarat Becali, pentru sursa citată.

Acesta a mai subliniat că, după ce Georgescu își va rezolva problemele legale, crede că acesta va dori să ajungă la o înțelegere cu el.

„Eu o să încerc să-l ajut să se salveze și să câștige, atât politic, cât și din punct de vedere al libertății. Pe Georgescu nu-l poate păcăli nimeni. El știe cine sunt și atunci o să vrea să cadă la pace cu mine”, a mai spus afaceristul.