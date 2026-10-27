 Gheorghe Piperea, anunțat de George Simion drept candidatul AUR la Primăria Capitalei în 2028. „Sunt ca o carte deschisă. Nu am nicio vulnerabilitate” | adevarul.ro
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Gheorghe Piperea, anunțat de George Simion drept candidatul AUR la Primăria Capitalei în 2028. „Sunt ca o carte deschisă. Nu am nicio vulnerabilitate”

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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat marți seară că europarlamentarul Gheorghe Piperea va fi candidatul formațiunii pentru funcția de primar general al Capitalei la alegerile locale din 2028.

George Simion, Adrian Axinia, Petrișor Peiu, Gianina Șerban și Gheorghe Piperea
George Simion, Adrian Axinia, Petrișor Peiu, Gianina Șerban și Gheorghe Piperea Foto: Alexandru Dobre

Anunțul a fost făcut de liderul partidului, George Simion:

„Chiar dacă teoretic mai avem doi ani până în momentul alegerilor locale, noi considerăm de cuviinţă să anunţăm deja numele viitorilor candidaţi”, a explicat liderul Aur, citat de Agerpres.

Simion a precizat că, în perioada următoare, partidul își va prezenta candidații și pentru alte funcții importante din administrația locală.

„Pe parcursul următoarelor săptămâni şi luni, în toate oraşele importante şi la preşedinţia tuturor consiliilor judeţene, vom prezenta viitorii candidaţi”, a spus liderul AUR.

Președintele AUR a afirmat că nominalizarea lui Gheorghe Piperea a fost votată în cadrul Biroului Național de Conducere al formațiunii.

Piperea: „Sunt un om obişnuit, sunt ca o carte deschisă

La rândul său, Gheorghe Piperea a declarat că anunțarea candidaturii cu aproape doi ani înainte de alegeri oferă timp pentru dezbateri și pentru elaborarea unui proiect administrativ pentru Capitală:

„Distanţa aceasta mare, de probabil un an şi jumătate, din momentul în care se anunţă această candidatură şi alegerile propriu-zise, se justifică pentru că noi toţi trebuie să ajungem, prin dezbateri, să cunoaştem care sunt problemele reale ale Bucureştiului, care este un oraş extrem de complicat, şi care sunt potenţialele soluţii”.

Europarlamentarul a subliniat că dorește să fie mai bine cunoscut de electorat și că parcursul său profesional este unul transparent.

Sunt un om obişnuit ca voi toţi şi sunt ca o carte deschisă, tot ceea ce vreţi să ştiţi despre mine, tot ceea ce publicul vrea să ştie despre mine este deja pe internet, este public”, a mai spus acesta.

Gheorghe Piperea este în prezent europarlamentar AUR, vicepreședinte al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), avocat specializat în drept comercial, insolvență și protecția consumatorilor și profesor la Facultatea de Drept a Universității din București.

„Chiar sunt profesor universitar şi chiar sunt conducător de doctorate”, a spus eurodeputatul.

Gheorghe Piperea e a afirmat că își asumă o expunere publică extinsă înaintea alegerilor și că nu consideră că are vulnerabilități care să îi afecteze candidatura:

„E foarte important pentru mine să insist asupra acestui lucru pentru că nu am nicio vulnerabilitate”.


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