 Gheorghe Piperea avertizează că zeci de mii de români vor rămâne fără muncă din cauza AI | adevarul.ro
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Gheorghe Piperea avertizează că zeci de mii de români vor rămâne fără muncă din cauza AI

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Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, invitat la „Interviurile Adevărul”, a vorbit despre riscurile generate de atacurile cibernetice și dezvoltarea inteligenței artificiale, susținând că românii ar trebui să păstreze acasă o rezervă de bani cash pentru situații de urgență.

Gheorghe Piperea a vorbit la Interviurile Adevărul despre riscurile digitalizării. FOTO: Adevărul
Gheorghe Piperea a vorbit la Interviurile Adevărul despre riscurile digitalizării. FOTO: Adevărul

Piperea și-a argumentat recomandarea prin creșterea riscului fraudelor informatice și prin posibilitatea ca, în situații excepționale, oamenii să nu își poată accesa temporar banii din conturi.

„Să vă țineți niște rezerve de bani cash”

Europarlamentarul a susținut că o rezervă de numerar ar trebui să acopere necesitățile unei persoane timp de aproximativ 72 de ore.

Voi oamenii simpli trebuie (...) să vă țineți niște rezerve de bani cash pentru situații urgente de acest gen”, a declarat Gheorghe Piperea.

Pentru oamenii simpli este absolut obligatoriu ca niște sume de bani care să-ți asigure supraviețuirea pe 72 de ore (...) să îi ai cash”, a adăugat europarlamentarul.

Piperea a invocat situații precum atacurile informatice, indisponibilitatea sistemelor bancare sau o pană de curent care ar putea împiedica funcționarea bancomatelor.

Țineți bani acasă, chiar și la saltea, pentru că, unu la mână, e mai puțin probabil să fiți atacați de hoți decât de hackeri. Doi la mână, aveți nevoie de acești bani pentru situații cât se poate de urgente”, a afirmat acesta.

Piperea a făcut referire și la recomandări formulate în Europa privind necesitatea păstrării unei rezerve de numerar. Afirmațiile sale privind recomandările instituțiilor europene și ale băncilor centrale trebuie însă diferențiate de propria sa interpretare asupra riscurilor.

Piperea: „Zeci de mii” de locuri de muncă, în pericol

În același interviu, europarlamentarul AUR a vorbit despre impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii și a susținut că în România ar putea fi afectate „zeci de mii” de locuri de muncă din industria tehnologică și sectorul bancar.

Vorbim de zeci de mii de oameni care sunt dați afară sau sunt pregătiți să fie dați afară, numai în România”, a declarat Piperea. Întrebat dacă se referă la concedieri care ar urma să aibă loc, acesta a precizat: „În Big Tech și în banking, din păcate!”.

Afirmația privind numărul locurilor de muncă amenințate reprezintă estimarea făcută de Piperea în cadrul interviului.

Europarlamentarul consideră că inteligența artificială nu ar trebui să poată lua singură decizii care afectează angajații. El a dat ca exemplu concedierea personalului, argumentând că utilizarea exclusivă a unor criterii de eficiență ar putea conduce la discriminarea persoanelor vulnerabile.

N-am voie să las inteligența artificială să decidă cine este dat afară și cine nu e dat afară de la birou”, a declarat Piperea, susținând că deciziile trebuie să rămână sub control uman.

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