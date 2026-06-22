George Simion, după întâlnirea cu Adrian Veștea: AUR nu are mandat să voteze noul guvern

Premierul desemnat Adrian Veștea s-a prezentat luni seară la sediul AUR pentru o discuție cu liderul formațiunii, George Simion, cu puțin timp înaintea votului de învestire a noului guvern din Parlament.

Întâlnirea a avut loc după o zi tensionată în Parlament, în care miniștrii propuși pentru Cabinetul Veștea au fost audiați în comisiile de specialitate.

În timpul audierilor de pe parcursul zilei, George Simion a ieșit la declarații și a anunțat că AUR nu va susține noul guvern, că parlamentarii formațiunii vor părăsi sala la vot și că executivul propus nu va obține majoritatea necesară pentru învestire.

„La fel cum toți cei 90 de parlamentari AUR au votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de noi, la fel, diseară, dacă va exista un vot pentru această guvernare (...), dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”, declara în cursul după-amiezii liderul formațiunii.

Simion a susținut că România traversează „cea mai mare criză economică, socială și politică din ultimii 35 de ani”, a criticat ceea ce a numit „guvernarea Bolojan” și i-a cerut premierului desemnat să amâne votul sau să renunțe la mandat.

Totodată, liderul AUR l-a invitat public pe Adrian Veștea la sediul partidului.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan, să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie – de voturile AUR – sunt bune sau nu sunt bune”, a afirmat Simion.

Simion: Așteptăm clarificări din partea lui Nicușor Dan

După întâlnirea cu premierul desemnat, liderul AUR a declarat că formațiunea sa nu are mandat pentru a vota Cabinetul Veștea și a invocat declarații anterioare ale președintelui Nicușor Dan.

Potrivit lui Simion, există „restricții din partea președintelui” care împiedică AUR să ia în calcul susținerea noului executiv.

Liderul AUR a afirmat că, pe 6 mai, Nicușor Dan ar fi declarat că nu este de acord cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să fie votat cu sprijinul partidului.

„Așteptăm clarificări din partea lui Nicușor Dan înaintea votului”, a spus Simion.

Acesta a susținut că etichetele potrivit cărora AUR nu ar fi un partid pro-occidental sunt „complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească”.

Simion a descris discuția cu Adrian Veștea drept una constructivă și l-a caracterizat pe premierul desemnat drept „un om rezonabil”.

„Dacă se va porni la o altă nominalizare și dacă un om pe care l-am văzut destul de rezonabil azi nu va ajunge premier, România trebuie să fie condusă”, a declarat liderul formațiunii.

AUR vrea măsuri pentru antreprenori și capitalul românesc

George Simion a afirmat că principalele teme discutate au fost situația economică, fiscalitatea și sprijinirea mediului de afaceri românesc.

„În țară se trăiește greu, din ce în ce mai greu”, a declarat liderul AUR.

Acesta a criticat răspunsurile primite în timpul audierilor miniștrilor și a susținut că partidul său nu a primit clarificările dorite privind politica fiscală.

„Subiectul antreprenorilor români, capitalului românesc, fiscalitatea – nu am primit răspunsurile dorite în timpul audierilor din Comisia de Buget-Finanțe din Parlament”, a spus Simion.

Fritz și Muraru critică scenariul unei majorități construite cu sprijinul AUR: „Nicușor Dan aduce extremismul la guvernare”

Potrivit acestuia, AUR a transmis o serie de solicitări privind antreprenorii și capitalul românesc și așteaptă să vadă dacă acestea vor fi acceptate.

„Doleanțele privind antreprenorii și capitalul românesc vrem să le vedem în orele următoare dacă se acceptă”, a afirmat liderul partidului.

Simion a insistat că AUR este „parte a soluției” și că formațiunea este dispusă să participe la guvernare.

„Vrem să luăm parte la o guvernare. Suntem dispuși să facem eforturi”, a declarat acesta.

Liderul AUR a susținut că partidul nu a solicitat ministere, funcții sau posturi în instituțiile deconcentrate.

„Nu suntem pretențioși. Vrem să scoatem țara din criză, de aceea nu am cerut funcții, nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere. Am vrut implementarea soluțiilor de care AUR vorbește de mult timp și avem un pachet legislativ care trebuie să treacă de Parlament”, a declarat Simion.

Acesta a cerut și modificarea urgentă în Parlament a măsurilor propuse de Ilie Bolojan.

„Trebuie urgent să fie corectate în Parlament”, a spus liderul AUR.

Simion: Vom merge mai departe cu suspendarea lui Nicușor Dan

George Simion a afirmat că AUR își menține poziția privind suspendarea președintelui Nicușor Dan.

„Călin Georgescu are dreptate. Trebuie suspendat Nicușor Dan la cum s-a comportat. Vom merge mai departe cu procesul suspendării”, a declarat liderul formațiunii.

Acesta a amintit și moțiunea de cenzură inițiată de AUR și a susținut că președintele României trebuie să își clarifice poziția față de partid.

„Pe 5 mai am inițiat o moțiune de cenzură și pe 6 mai președintele Republicii ne-a spus că nu putem lua parte la o guvernare și nu putem să votăm o guvernare. Emitentul opiniei eronate trebuie să revină asupra declarației”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a mai spus că cei 90 de parlamentari ai partidului „nu mai sunt extremiști”, ci „oameni care dau dovadă de patriotism”.

Întrebat dacă Nicușor Dan știa despre întâlnirea cu Adrian Veștea, Simion a răspuns: „Nu știu ce i s-a adus la cunoștință, departe de mine”.

La final, liderul formațiunii a reiterat că AUR nu are în acest moment mandat pentru a vota Cabinetul Veștea.

„AUR nu are mandat ca parlamentarii săi să voteze Guvernul Veștea. În spațiul public sunt niște chestiuni care trebuie lămurite”, a concluzionat Simion.