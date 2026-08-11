 Materialele de construcții, mai scumpe cu până la 30%. Ce urmează pentru cei care construiesc sau renovează | adevarul.ro
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Analiză Materialele de construcții, mai scumpe cu până la 30%. Ce urmează pentru cei care construiesc sau renovează

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Piața construcțiilor din România traversează un an dificil, cu investiții mai prudente, costuri mai ridicate și un deficit persistent de forță de muncă. Proiectele aflate deja în execuție continuă să susțină cererea, în timp ce companiile din construcții, distribuția materialelor și soluțiile pentru eficiență energetică se așteaptă la o activitate mai bună în a doua jumătate a anului.

Mai multe macarale pe un șantier
Piața construcțiilor a încetinit în România. Foto Pixabay

Prima jumătate a anului 2026 a adus o încetinire a activității în construcții, pe fondul unui context economic dificil. Investitorii analizează mai atent proiectele noi, costurile materialelor rămân ridicate, iar lipsa personalului calificat limitează capacitatea companiilor de a răspunde rapid cererii.

În același timp, proiectele aflate deja în execuție continuă, potrivit specialiștilor consultați de „Adevărul” care spun că perspectivele pentru a doua jumătate a anului sunt mai bune decât cele de la începutul lui 2026, însă revenirea depinde de evoluția investițiilor, costurilor și forței de muncă.

Investițiile continuă, dar deciziile sunt mai prudente

„Prima jumătate a anului 2026 a fost una dificilă din punct de vedere economic, fiind caracterizată de o contracție a volumului de activitate”, a declarat pentru „Adevărul” Marian Ciupitu, director general al Terano Construct.

Potrivit acestuia, structura cererii nu s-a modificat semnificativ. Proiectele comerciale din retail și HoReCa, precum și cele din zona instituțională și-au păstrat relativ constantă ponderea în activitatea companiei.

Ciupitu spune că nu observă o diminuare semnificativă a încrederii investitorilor. Proiectele deja contractate continuă, iar pentru investițiile noi există în continuare discuții, chiar dacă perioada de analiză și luarea deciziei durează mai mult.

O evoluție similară este observată și în distribuția materialelor de construcții.

„Privind în urmă la primele șapte luni ale anului, pot spune că rezultatele au fost surprinzător de bune, având în vedere contextul extrem de complicat”, a declarat pentru „Adevărul” Dragoș Vlagali, director general al Bauindustry DC.

Acesta spune că industria materialelor de construcții traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii 25 de ani, însă cererea nu a dispărut.

Multe proiecte ajunse într-un stadiu avansat de execuție nu mai puteau fi oprite, ceea ce a susținut cererea pentru materiale de construcții”, a explicat Vlagali.

Materialele de construcții s-au scumpit cu până la 30% pe anumite categorii

Costurile reprezintă una dintre principalele probleme cu care se confruntă constructorii în acest an.

Terano Construct estimează o creștere de aproximativ 10-15% a prețurilor materialelor de construcții față de perioada anterioară. Creșterea prețurilor finale ale lucrărilor a fost însă mai redusă, de aproximativ 5-7%.

„Firmele de construcții absorb o parte din presiunea costurilor prin optimizarea proceselor interne, renegocierea contractelor sau reducerea marjelor comerciale”, a explicat Marian Ciupitu.

Pe anumite categorii de materiale, scumpirile au fost mai mari.

Potrivit lui Dragoș Vlagali, prețurile pentru polistiren, adezivi și hidroizolații au crescut cu aproximativ 15-30%, în funcție de producător și categorie. Pentru vopselele lavabile și alte produse de finisaj, creșterile au fost de aproximativ 15-25%.

Ritmul de creștere a prețurilor s-a temperat însă după luna martie.

„Piața s-a stabilizat, iar producătorii au înțeles că nu mai pot transfera permanent costurile către clienți”, a declarat Vlagali.

Potrivit acestuia, producătorii își asumă marje mai mici pentru a-și păstra clienții, iar presiunea asupra prețurilor se regăsește și în activitatea constructorilor.

Lipsa muncitorilor limitează capacitatea companiilor

Deficitul de forță de muncă rămâne una dintre problemele structurale ale sectorului.

Dificultatea principală rămâne în continuare deficitul de forță de muncă”, a declarat Marian Ciupitu.

Lipsa personalului calificat afectează organizarea șantierelor și capacitatea companiilor de a lucra simultan la mai multe proiecte.

„Lipsa personalului calificat obligă constructorii să își adapteze permanent planificarea și să identifice soluții alternative pentru menținerea ritmului de lucru”, a explicat directorul Terano Construct.

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Problema este relevantă inclusiv în perspectiva unei eventuale creșteri a investițiilor. Companiile trebuie să poată asigura personalul necesar pentru proiectele care intră în execuție, în condițiile în care recrutarea muncitorilor calificați rămâne dificilă.

Beneficiarii sunt mai atenți la costuri și termene

Schimbările se observă și în modul în care beneficiarii își aleg proiectele și constructorii.

„Observăm faptul că beneficiarii sunt din ce în ce mai interesați de optimizarea întregului proces de execuție, nu doar de costul final al investiției”, a declarat Ciupitu.

Potrivit acestuia, respectarea termenelor contractuale, calitatea lucrărilor, eficiența organizării și predictibilitatea proiectelor au devenit criterii importante în luarea deciziilor.

În condițiile în care prețurile materialelor și costurile de execuție sunt mai dificil de estimat, beneficiarii urmăresc mai atent modul în care proiectul este planificat și executat.

Cererea pentru soluții de eficiență energetică se menține

Prudența din piața construcțiilor se reflectă și în segmentul soluțiilor pentru eficiență energetică.

„În prima jumătate a anului 2026, cererea s-a menținut la un nivel comparabil cu aceeași perioadă a anului trecut”, a declarat pentru „Adevărul” Iulian Diaconu, director tehnic Walton Electric România.

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Potrivit acestuia, clienții sunt mai atenți la costul investiției și la perioada în care aceasta poate fi recuperată.

În cazul sistemelor fotovoltaice, independența energetică rămâne un argument important, iar interesul pentru bateriile de stocare este în creștere.

„Bateriile de stocare devin o componentă esențială, deoarece permit utilizarea unei cantități mai mari din energia produsă și reduc dependența de rețeaua națională”, a explicat Diaconu.

Walton Electric România a înregistrat cea mai bună evoluție pe segmentul sistemelor de degivrare. Potrivit reprezentantului companiei, interesul a crescut după iarna cu episoade de ninsori abundente, iar asociațiile de proprietari și administratorii de clădiri au început să caute soluții pentru reducerea problemelor provocate de zăpadă și gheață.

Speranțe mari pentru a doua jumătate a anului

Pentru perioada următoare, reprezentanții companiilor sunt mai optimiști decât în primele luni ale anului.

În prima jumătate a anului, proiectele aflate deja în execuție au continuat să susțină cererea pentru materiale și servicii de construcții. În același timp, investițiile noi sunt analizate mai atent, iar companiile se confruntă cu costuri ridicate și cu deficitul de personal calificat.

Pentru a doua jumătate a anului, evoluția pieței va depinde de ritmul în care proiectele aflate în pregătire vor intra în execuție și de capacitatea companiilor de a gestiona costurile, termenele și necesarul de personal.

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