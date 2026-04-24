Nicușor Dan nu acceptă un guvern minoritar cu susținerea AUR nici din partea PSD, nici a PNL

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, după summitul UE din Cipru, că în situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la el şi vor spune că vor un guvern minoritar, cu susținerea partidului AUR, el nu va fi de acord.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat ce face în eventualitatea unei coaliţii PNL-AUR sau un PNL susținut din Parlament de AUR.

„Cred că răspunsul e același. Totodată, cred că este extrem de puțin probabil ca această solicitare să ajungă la mine”, a spus el, scrie News.

Despre faptul că PNL deja a început negocieri cu o parte dintre parlamentarii opoziție, inclusiv cu cei de la AUR, Nicuşor Dan a spus: ”AUR are multe defecte, dar este totuşi un partid. Nu îmi închipui că, într-o situaţie de vot în Parlament, parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului”.

„În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine şi vor spune că vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a menţionat şeful statului.

Liderul AUR George Simion a transmis condițiile formaţiunii pentru partidele din coaliţia care s-a rupt: Parlament cu 300 de aleşi, renunţarea la subvenţiile partidelor şi alegerea primarilor şi preşedinţilor de CJ în două tururi.

”Să nu vă îndoiţi de noi. Trei lucruri. Trei lucruri le vrem de la aceşti domni care au dus România acolo unde este în hău, în prăpastii. Cum au votat românii, 300 de parlamentari. Renunţarea la subvenţiile pentru partidele politice. Alegerea primarilor şi președinților de Consilii Judeţene în două tururi. Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în biroul permanent al Camerei Deputaţilor. Sunt proiecte de lege şi se pot adopta”, a spus George Simion într-un mesaj video pe Facebook.