Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
AUR propune un plan în 10 puncte pentru reducerea cheltuielilor statului: Guvern cu 10 ministere, restructurări ample și tăierea ajutoarelor externe

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat duminică, 10 mai, un plan propriu în zece puncte, vizând reducerea cheltuielilor administrative și reformarea instituțiilor publice. Formațiunea susține că măsurile sunt menite să eficientizeze aparatul de stat și să reducă risipa bugetară.

George Simion Foto: Mediafax
Liderul AUR, George Simion, a afirmat că obiectivul principal este diminuarea birocrației și reorganizarea administrației publice, fără a afecta domenii esențiale precum educația sau sănătatea.

„După luni în care Guvernul Bolojan a tăiat de la categoriile vulnerabile, în loc să înceapă cu privilegiile, sinecurile şi risipa din aparatul de stat, AUR propune un set de soluţii pentru reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice. Un viitor premier propus de AUR va corecta erorile guvernării Bolojan şi va construi un stat mai eficient, prin reducerea birocraţiei, eliminarea structurilor inutile, protejarea companiilor strategice şi folosirea banului public în interesul românilor”, a transmis AUR, într-un comunicat de presă.

Pachetul de măsuri propus de AUR cuprinde zece puncte.

1. Diminuarea cheltuielilor administrative cu 1% din PIB pe an în următorii 4 ani.

„Propunem un stat mai eficient, reducerea cu 1% din PIB, în următorii 4 ani, a cheltuielilor administrative. Nu mă refer la profesori, nu mă refer la medici, mă refer la birocraţia locală şi centrală”, susține George Simion. 

2. 300 de parlamentari.

„Noi propunem un Parlament format din 300 de parlamentari, ca un semnal şi ca un model pentru toate instituţiile statului”, spune liderul AUR.

3. Guvern compus din 10 ministere şi 50 de secretari de stat.

„Guvernul, în varianta AUR, va avea 10 ministere, maximum 50 de secretari de stat”, spune George Simion.

4. Comasarea şi desfiinţarea agenţiilor/autorităţilor până se ajunge la 20.

5. Reducerea cu 50% a funcţiilor de conducere din toate instituţiile publice.

Reducerea cu 50% a funcţiilor de conducere va fi exact semnalul că se începe cu strângerea curelei de sus în jos”, susţine George Simion.

6. Reformă administrativă adaptată la realităţile anului 2026.

„Desigur, trebuie să urmeze o reformă administrativă şi în viitoarea guvernare AUR, cu un premier propus de AUR”, mai precizează liderul AUR.

7. Orice acordare de ajutor financiar internaţional se va sista până la atingerea deficitului bugetar de 3% din PIB.

„Orice asistenţă financiară internaţională acordată de România va fi sistată până atingem deficitul bugetar de 3%. E vorba de Ucraina, dar nu doar de Ucraina. În momentul în care noi sărăcim, în momentul în care este criză economică, în momentul în care trei trimestre la rând vorbim despre recesiune, nu poţi să iei de la gura copiilor tăi, să impozitezi mamele, să nu ai suflet şi să dai altor state”, a transmis Simion.

8. Reforma companiilor de stat: criterii reale de competenţă în conducere şi reorganizarea celor neperformante.

„În ultimul an, oamenii care au plecat din instituţiile de stat sunt profesionişti. N-au plecat nici pilele PSD-ului, nici pilele PNL-ului. Sunt mulţi oameni care nu au ce căuta şi blochează administraţia”, afirmă liderul AUR.

9. Vânzarea companiilor strategice este exclusă.

„Companiile de stat, pentru că s-a tot discutat şi pentru că a minţit şi acolo Ilie Bolojan, de la tribuna Parlamentului, şi doamna Oana Clara Gheorghiu, voiau să vândă acţiuni, pachete de acţiuni la Hidroelectrica, la Transgaz, la companii profitabile din statul român, pe repede înainte, în trimestrul III, prin metoda ABB”, a precizat George Simion.

10. Încurajarea finanţării dezvoltării companiilor prin majorare de capital, prin emiterea de acţiuni noi pe bursă cu predilecţie către cetăţenii şi fondurile autohtone.

„Noi susţinem capitalizarea companiilor strategice şi dăm un exemplu: Romgaz. Romgaz poate prelua Azomureş, ca Azomureş să producă în continuare îngrăşăminte. Avem nevoie pentru agricultura românească şi avem nevoie şi de locuri de muncă, dar lucrul ăsta se poate face prin emiterea de noi acţiuni, iar primii care să poată achiziţiona aceste acţiuni să fie românii. Noi vedem capitalizarea acestor companii pentru noi obiective prin listarea la bursă, prin metoda IPO. Nu suntem izolaţionişti, nu refuzăm investiţiile, inclusiv străine, atâta timp cât se fac în condiţii corecte”, susține George Simion.

„România are nevoie de un stat eficient, nu de un aparat administrativ umflat, scump şi politizat. Reducerea risipei, tăierea privilegiilor, protejarea companiilor strategice şi capitalizarea lor în interes naţional sunt condiţii necesare pentru ieşirea din criza provocată de guvernarea Bolojan”, precizează AUR.

