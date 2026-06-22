Veștea, după întâlnirea cu Simion: „Am discutat de o serie de măsuri economice pe care AUR și le dorește”

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, la ieșirea din sediul AUR că are „deschidere la orice solicitare” a formațiunii politice conduse de George Simion.

Veștea a părăsit sediul AUR după discuțiile cu liderii formațiunii, afirmând că a existat un dialog aplicat pe teme economice pe care partidul lui George Simion le dorește incluse în programul de guvernare.

Premierul desemnat a declarat că a arătat deschidere față de propunerile AUR:

„Am discutat de o serie de măsuri economice pe care AUR și le dorește și i-am asigurat de toată disponibilitatea ca, dacă nu creează un impact economic și bugetar, să le putem include. Am deschidere la orice solicitare”, a spus premierul Veștea.

Adrian Veștea a confirmat că în această seară va merge în Parlament pentru votul de învestire:

„Vom merge la învestire și vom solicita ca parlamentarii, care au fost informați de programul de guvernare, să își exprime votul”.

Amintim că votul pentru noul Guvern condus de Adrian Veștea este sub semnul întrebării, după ce AUR a ridicat miza negocierilor la cel mai înalt nivel.

Potrivit unor surse, formațiunea condusă de George Simion solicită ferm funcția de președinte al Senatului pentru Petrișor Peiu, o poziție strategică ce i-ar permite acestuia să preia prerogativele de președinte interimar al țării în cazul unei suspendări a lui Nicușor Dan.