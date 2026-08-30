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„Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început”. Rezoluție adoptată în unanimitate de AUR

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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cere organizarea de alegeri anticipate, pe care le consideră singura soluție democratică pentru depășirea actualului blocaj politic. Rezoluția „Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început” a fost adoptată în unanimitate, în cadrul Consiliului Național de Conducere al partidului.

AUR cere organizarea de alegeri anticipate, pe care le consideră singura soluție democratică.
AUR cere organizarea de alegeri anticipate, pe care le consideră singura soluție democratică. Foto: Facebook

Reprezentanții AUR susțin că actuala configurație parlamentară nu mai poate produce o majoritate stabilă și un guvern legitim, acuzând PSD, PNL, USR și UDMR că mențin negocierile și „improvizațiile politice” în loc să ofere alegătorilor posibilitatea de a decide.

„AUR arată că PSD, PNL, USR şi UDMR au adus actuala configuraţie parlamentară într-un punct mort: nu mai sunt capabile să construiască între ele o majoritate stabilă şi un guvern legitim, dar continuă negocierile şi improvizaţiile politice în loc să redea românilor dreptul de a decide. În timp ce partidele sistemului se blochează reciproc, criza politică se suprapune peste criza economică şi stagflaţie, iar România rămâne fără o soluţie reală de guvernare”, afirmă reprezentanții AUR într-un comunicat.

Partidul susține că România are nevoie de un nou guvern, capabil să gestioneze situația economică, și cere organizarea de alegeri anticipate pentru formarea unei noi majorități politice.

„Nu există, în lumea democratică, o altă formulă legitimă de ieşire dintr-o asemenea criză politică decât reîntoarcerea la votul popular, care să legitimeze o nouă majoritate şi o nouă guvernare. Românii trebuie să decidă cine şi cu ce program va conduce România. Vrem stabilitate? Soluţia este organizarea de alegeri anticipate. Vrem o nouă politică economică? Soluţia este organizarea de alegeri anticipate. Vrem ieşirea din criză? Soluţia este organizarea de alegeri anticipate!”, se arată în comunicatul partidului.

AUR susține că alegerile anticipate nu reprezintă o amenințare la adresa democrației, ci, dimpotrivă, reprezintă exercitarea dreptului cetățenilor de a decide asupra viitoarei guvernări.

În acest context, partidul îl critică pe președintele Nicușor Dan și susține că acesta nu ar trebui să împiedice organizarea alegerilor anticipate.

„Cine se opune astăzi organizării de alegeri anticipate? În primul rând, Nicuşor Dan. Acesta nu poate transforma teama de rezultatul unui vot sau de demiterea unui al doilea guvern într-un motiv pentru perpetuarea blocajului politic. Dacă Nicuşor Dan nu va respecta regulile de bază ale democraţiei şi va împiedica întoarcerea la votul popular, AUR, în calitate de partid responsabil, are datoria să ofere şi aici o soluţie democratică similară: reîntoarcerea la votul popular, prin suspendarea preşedintelui şi organizarea unui referendum pentru demiterea acestuia. Într-o democraţie, decizia finală trebuie să aparţină cetăţenilor”, transmite formațiunea.

AUR mai precizează că nu va susține soluții pe care le consideră „nedemocratice și netransparente” pentru ieșirea din criză și afirmă că nu va vota un guvern din care partidul să nu facă parte sau care să nu includă în program măsurile propuse de AUR.

Formațiunea solicită astfel organizarea de alegeri anticipate pentru un nou Parlament, formarea unei majorități politice legitimate prin vot și instalarea unui guvern rezultat dintr-o majoritate pe care o consideră transparentă și stabilă.

„România are nevoie de stabilitate, dar stabilitatea nu poate fi construită prin aranjamente politice netransparente. România are nevoie de un guvern, dar nu de orice guvern. România are nevoie de o majoritate, dar nu de o majoritate construită prin cumpărarea, la bucată, a voturilor”, mai susțin reprezentanții AUR.

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