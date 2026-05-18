Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
AUR nu va accepta un guvern fără reprezentanții săi în executiv. Petrișor Peiu: „Dacă nu participăm la guvern, nu-l votăm”

AUR nu va susține un guvern din care nu face parte și respinge varianta unui premier tehnocrat, în lipsa unei asumări politice clare. „Nu putem vota un guvern care să aibă acelaşi program ca cel de până acum”, a afirmat, luni, liderul senatorilor AUR după consultările de la Cotroceni.

Petrișor Peiu FOTO Mediafax
„Domnul preşedinte Nicuşor Dan nu ne-a spus niciun nume de posibil premier, nici tehnocrat, nici asumat politic. Nu a avansat niciun nume. Să vedem dacă va fi desemnat cineva cu acest nume, dar ca principiu noi nu putem vota un guvern în care nu suntem, indiferent cine îl formează. Dacă nu participăm la guvern, nu-l votăm. Şi, în acelaşi timp, nu putem vota un guvern care să aibă acelaşi program ca guvernul de până acum care a condus la criză economică”, a afirmat Petrișor Peiu, după ce a fost întrebat dacă AUR o va susţine pe Delia Velculescu ca premier, potrivit Agerpres.

El a pledat pentru un premier politic, afirmând că în România crede că sunt „mii de economiști”, dar acesta „nu este un criteriu suficient pentru a fi prim-ministru”.

„Repet, ca principiu, noi avem în spate un vot popular. Toate partidele au o parte din votul popular. Nu cred că trebuie să acceptăm ideea că poporul votează nişte politicieni pentru ca ţara să fie apoi condusă de nişte oameni care nu îşi declară oficial apartenenţa politică. Pe de altă parte, orice tehnician sau tehnocrat sau independent, e denumirea mai corectă, în momentul în care obţine voturile necesare în Parlament pentru învestirea Guvernului, devine un politician pentru că exprimă o voinţă politică. Repet, nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte. Logic! Nici un partid nu va face asta”, a adăugat.

Petrişor Peiu, care a făcut parte din delegaţia AUR ce a participat luni la consultările de la Palatul Cotroceni, a precizat că preşedintele Nicuşor Dan ar fi „dat de înţeles”, că cel mai probabil va organiza o nouă rundă de consultări.

Întâlnirea cu delegația AUR a durat mai mult decât precedenta discuție, cea cu reprezentanții PSD. În urma discuțiilor liderul AUR, George Simion, a declarat că formațiunea sa și-a asumat oficial intrarea la guvernare și a solicitat mandat pentru formarea unei noi majorități, susținând că partidul reprezintă „al doilea partid ca pondere în Parlament și de departe primul în simpatiile românilor”.

Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
