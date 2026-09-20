 Ed Sheeran, în lacrimi pe scenă după scandalul Macklemore. A vrut să „clarifice unde se situează în privința situației din Israel și Palestina“ | adevarul.ro
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Ed Sheeran, în lacrimi pe scenă după scandalul Macklemore. A vrut să „clarifice unde se situează în privința situației din Israel și Palestina“

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Ed Sheeran și-a deschis concertul sâmbătă seara la Philadelphia, cerându-și scuze fanilor pentru „greșelile” sale, după ce turneul cântărețului și compozitorului a fost implicat în controverse săptămâna aceasta pe tema libertății de exprimare și a conflictului din Gaza.

Ed Sheeran, singur pe scenă după ce Macklemore, a fost exclus din concertele sale
Ed Sheeran, singur pe scenă după ce Macklemore, a fost exclus din concertele sale/ FOTO:Getty Images

Sheeran, singur pe scenă după ce artistul de deschidere, Macklemore, a fost exclus de la concertele din SUA din cauza remarcilor sale pro-palestiniene, a spus că „inima i-a fost frântă” de războiul dintre Israel și Hamas și că a trebuit să ia „decizii dificile”.

Nu vreau să-i dezamăgesc pe fani și nu mi-am dorit niciodată să fiu un muzician activist, dar acest lucru m-a pus în mijlocul unei dispute importante și pasionale despre libertatea de exprimare și cea mai complexă problemă politică de pe planetă”, a declarat Sheeran la Lincoln Financial Field.

Acesta a descris atacurile conduse de Hamas din 7 octombrie 2023 drept „oribile” și a numit situația din Gaza „nejustificabilă”.

Artistul a precizat că decizia de a-l elimina pe rapperul Macklemore din turneu a fost luată de organizatori, nu de el. Controversa a dus la scăderea prețurilor biletelor și a vânzărilor pentru etapa rămasă a turneului său american, „Loop Tour”.

Sheeran a declarat publicului că, deși este obișnuit să primească critici legate de muzica sa, „săptămâna aceasta, criticile au vizat ceva mult mai important, iar eu a trebuit să iau decizii dificile, și fac greșeli și îmi pare foarte, foarte rău”.

A vrut să „clarifice unde se situează în privința situației din Israel și Palestina”.

El a spus că a vrut să „clarifice unde se situează în privința situației din Israel și Palestina și dacă faptul că susține acest concert în seara respectivă sugerează o anumită poziție”.

„Am încercat, de-a lungul carierei mele, să nu fiu un comentator politic de niciun fel, pentru că îmi doresc ca muzica și spectacolele mele să fie despre unitate, nu despre divizare”, a continuat el. „Dar este vorba despre o problemă umanitară, iar eu nu mai pot ascunde ce simt în legătură cu asta.”

Sheeran a spus că evenimentele din Israel, din 7 octombrie, au fost „oribile și au adâncit suferința evreiască acumulată de-a lungul secolelor”, iar situația din Gaza este „catastrofală, nejustificabilă și disproporționată”.

„Mi s-a frânt inima în fața amplorii distrugerilor și a pierderilor de vieți civile, a vieților unor copii, iar această nedreptate sistemică pe care o vedem desfășurându-se în Cisiordania nu poate fi trecută cu vederea.”

El a precizat că încearcă să găsească o modalitate de a contribui, astfel încât să ajute „victimele acestor vremuri cumplite - ascultând și învățând, pentru că nu știu suficient de multe”.

Artistul britanic a devenit emoționat în momentul în care le-a spus celor prezenți că, la concertele sale, „toată lumea este binevenită, iar oamenii de aici pot sta unii lângă alții chiar și atunci când au opinii diferite”.

A mai spus că nu știuse „dacă turneul va continua” și „dacă mai voia, în general, să fie artist”, însă a revenit pe scenă din respect pentru fanii săi.

„Profund îngrijorat” de ideea ca sălile de concert să „aprobe în prealabil” conținutul sau artiștii

Sheeran a mai afirmat că este „profund îngrijorat” de ideea ca sălile de concert să „aprobe în prealabil” conținutul sau artiștii care urmează să performeze — afirmație care a fost aplaudată de public.

Datele rămase din turneu includ concerte programate în America de Nord și de Sud. Deși turneul anterior al artistului a fost unul dintre cele mai profitabile din istorie, prețurile unor bilete la acest spectacol au scăzut până la 32 de dolari (aproximativ 24 de lire sterline).

Unii fani au declarat că au reușit să obțină rambursarea biletelor, deși Ticketmaster și organizatorul Messina Touring Group nu au confirmat oficial că ar fi oferit astfel de rambursări.

Câțiva protestatari au fluturat steaguri în afara sălii, însă concertul s-a desfășurat, în mare parte, fără incidente.

Un protestatar care s-a prezentat drept Cooper a spus că a venit „pentru a susține lupta poporului palestinian”.

„Avem nevoie de mai mulți artiști precum Macklemore și alții care au o voce, care au o platformă publică, pentru a putea vorbi în numele poporului palestinian și al luptei sale pentru eliberare, mai ales în Statele Unite”, a declarat el.

Dintre puținii deținători de bilete care s-au oprit să discute cu BBC înainte de concert, s-a conturat un sentiment comun: dorința de a se bucura de o seară de muzică, susținând, în același timp, libertatea de exprimare.

Reacționând la declarațiile lui Sheeran, la ieșirea din sală, un fan a spus că artistul „a reușit să acopere frumos ambele tabere, și cred că toată lumea pleacă mulțumită”, în timp ce un altul a calificat discursul drept „foarte sincer, iar cred că asta și-au dorit oamenii să audă: sinceritate”.

De unde a pornit scandalul

Controversa a izbucnit la începutul lunii septembrie, când rapperul Macklemore a interpretat, pe scenă, o piesă dedicată protestatarilor pro-palestinieni și a descris numărul victimelor din Gaza drept un genocid — afirmație respinsă de Israel. Rapperul a mai spus că, prin criticile aduse Israelului, nu a intenționat să critice „frații și surorile mele evreice”.

Messina Touring Group a precizat că Macklemore a fost eliminat din turneu deoarece unele săli, precum Gillette Stadium din Boston, statul Massachusetts, ar fi refuzat să găzduiască concertele dacă acesta ar fi urcat pe scenă.

Miliardarul Robert Kraft, proprietarul stadionului Gillette și al echipei de fotbal american New England Patriots, a confirmat că i-a interzis lui Macklemore să performeze în cadrul concertelor viitoare ale artistului britanic.

Kraft, care este evreu, l-a acuzat pe rapperul american de discurs instigator la ură, afirmând că acesta „oferă doar informații selective și ignoră acțiunile Hamas”.

Între timp, trupele de deschidere, printre care cântărețul-compozitor irlandez Aaron Rowe și muzicianul danez Lukas Graham, alături de trupa sa Beoga, au părăsit turneul în semn de solidaritate cu Macklemore.

Artiștii au susținut că eliminarea acestuia din turneu reprezintă un semnal descurajator pentru libertatea de exprimare.

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