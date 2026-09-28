Preşedintele AUR, George Simion, a anunțat luni, 28 eptembrie, că formațiunea sa nu va vota „un Guvern Mureșan sau cel care urmează după aceea”. El a susținut totodată că a desemnat deja o echipă de negociere cu toate partidele pentru a se ajunge la formarea unui Executiv stabil.

„Dragi români, în ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-aţi acordat-o şi să votăm un Guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen şi nu vom vota un Guvern Mureşan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-aţi acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un Guvern stabil”, a transmis Simion pe Facebook.

El a susținut, totodată, că este de datoria AUR să facă parte din guvernare şi „să treacă ţara peste aceste momente grele”.

„Dacă în continuare cei de la celelalte formaţiuni politice nu vor fi lăsaţi, nu vor avea voie, nu ne vor acorda poziţiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatat, conform Constituţiei, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului Guvern trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicuşor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituţia, să fie suspendat”, a adăugat el.

Simion a mai spus că AUR trebuie să strângă acum numărul necesar de semnături și să obțină voturile din Parlament pentru demersurile pe care le are în vedere. El le-a cerut, totodată, susținătorilor partidului să nu rămână tăcuți și să ceară „o țară a românilor în care pentru prima oară voi să conduceți”.

În prezent, AUR strânge semnături pentru inițierea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Formațiunea a lansat și o platformă prin care prezintă stadiul demersului și numărul de semnături obținute. La 24 septembrie, AUR anunța că avea 119 dintre cele 155 de semnături necesare pentru depunerea cererii în Parlament.

Miniștrii propuși pentru Guvernul Siegfried Mureșan sunt audiați începând de luni, 28 septembrie, în comisiile parlamentare de specialitate. Acestea se vor încheia marți, 29 septembrie, la ora 20.00.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan și-a prezentat sâmbătă și prioritățile: reducerea aparatului de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, reforma companiilor publice, modernizarea ANAF, menținerea cotei unice și revenirea TVA la 19% atunci când bugetul va permite. Programul include și măsuri pentru familii, precum „Contul Viitorului”, dar și obiective în domeniul justiției și al apărării.