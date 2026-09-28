Prețurile carburanților luni, 28 septembrie. Unde pot găsi șoferii cea mai ieftină benzină

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România și luni, 28 septembrie, benzina găsindu-se la aproape 10 lei în majoritatea țării.

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Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină poate fi găsită de șoferi în județele Dâmbovița și Mureș, la 9.87 lei per litru. Tot în Dâmbovița, motorina se poate găsi, în localitatea Lungulețu, cu 10.75 lei.

Prețul motorinei în marile orașe din România se menține peste pragul de 10 lei pe litru. În București, motorina costă 10,91 lei/litru, același preț fiind întâlnit și în Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, un litru de motorină costă 10,89 lei, în timp ce în Timișoara prețul ajunge la 10,88 lei/litru.

În ceea ce privește benzina, prețul este de 9,99 lei/litru în București, Iași și Constanța, în timp ce în Timișoara un litru costă 9,97 lei, iar în Cluj-Napoca, 9,93 lei.

Ajungând la GPL, prețul este de 4,67 lei/litru în București, 4,69 lei/litru în Cluj-Napoca și Constanța, respectiv 4,71 lei/litru în Timișoara și Iași.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 5,1%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă astăzi cu 24,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile, arată site-ul citat.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 7%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă astăzi cu 36 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.