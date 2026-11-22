Scorul de credit folosit de bănci ar putea influența șansele românilor de a obține un împrumut atunci când cer oferte de la mai multe instituții financiare. Consiliul Concurenței verifică dacă solicitările repetate duc la depunctarea clienților și dacă acest mecanism îi descurajează să compare dobânzile și condițiile de creditare. Ancheta, începută în 2023, ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2027.

Investigaţia privind scorul FICO va fi finalizată curând Foto: arhivă

Investigația, deschisă în 2023, ar urma să fie încheiată în prima jumătate a anului 2027, potrivit estimării anunțate de Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Calendarul include toate etapele procedurale, inclusiv consultarea Comisiei Europene.

Mai multe bănci vizate decât în dosarul ROBOR

Ancheta nu se limitează la cele zece instituții de credit verificate în etapa inițială. La începutul lunii noiembrie, Bogdan Chirițoiu a precizat că investigația vizează băncile membre ale Biroului de Credit, numărul acestora fiind mai mare decât cel al instituțiilor implicate în dosarul ROBOR.

În 2023, Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la zece instituții de credit, la Biroul de Credit și la Asociația Română a Băncilor. Verificările au urmărit modul în care sunt schimbate și utilizate informațiile despre persoanele care solicită împrumuturi.

Președintele autorității a explicat că schimbul de informații despre clienții care nu își achită creditele este justificat de nevoia băncilor de a evalua riscul înainte de acordarea unei finanțări. Suspiciunea privește însă modul în care sunt folosite datele și posibilitatea ca metodologia de calcul să limiteze mobilitatea clienților între instituțiile financiare.

Miza pentru consumatori este posibilitatea de a compara ofertele fără teama că acest demers le diminuează șansele de a obține un împrumut. Dacă solicitările repetate reduc punctajul, clienții ar putea evita să se adreseze mai multor bănci și ar avea mai puține opțiuni pentru alegerea unei finanțări avantajoase.

Cum pot influența solicitările de credit scorul FICO

Scorul FICO este un indicator statistic folosit pentru estimarea riscului ca o persoană să nu își achite obligațiile de creditare. Calculat pe baza informațiilor din istoricul de credit, acesta poate influența atât decizia de acordare a unui împrumut, cât și condițiile în care banca acceptă să îl ofere.

Printre factorii luați în calcul se numără istoricul plăților, datoriile existente, vechimea creditelor, tipurile de împrumuturi accesate și solicitările recente de finanțare. Informațiile publicate de BCR, menționate în materialul Adevărul Financiar, arată că în evaluare intră și numărul interogărilor efectuate, precum și creditele acordate în ultimele șase luni.

Acest lucru nu înseamnă că fiecare solicitare de ofertă reduce automat scorul unui client. Contează modul în care sunt înregistrate și interpretate interogările, iar mecanismul se află în centrul verificărilor Consiliului Concurenței.

Când ar putea fi sancționate băncile

Prima jumătate a anului 2027 este termenul estimat pentru încheierea investigației, nu o dată certă pentru aplicarea unor sancțiuni. Eventualele amenzi depind de concluziile anchetei și de constatarea unei încălcări a regulilor de concurență.

Până la finalizarea verificărilor, posibila dezavantajare a clienților care compară ofertele mai multor bănci rămâne o suspiciune investigată de autoritate, nu o încălcare deja stabilită.