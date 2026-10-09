 George Simion îndeamnă la proteste pentru Călin Georgescu. Apel la mobilizare și în Diaspora: „Să fie puhoi de lume” | adevarul.ro
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George Simion îndeamnă la proteste pentru Călin Georgescu. Apel la mobilizare și în Diaspora: „Să fie puhoi de lume”

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Liderul AUR, George Simion, face apel la mobilizarea susținătorilor lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, aflat în arest preventiv. Simion le cere simpatizanților să se adune în număr mare în fața Arestului Central din București, la sfârșitul săptămânii, și promovează o serie de proteste anunțate în mai multe orașe din diaspora, în perioada 9-14 octombrie.

Liderul AUR George Simion
Liderul AUR George Simion Foto: FRAS

„Să nu îl lăsăm singur! La acest sfârșit de săptămână la Arestul Central să fie iarăși puhoi de lume. De asemenea pun aici protestele din următoarele zile din Diaspora, adăugați voi în comentarii de mai știți”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

Mesajul a fost însoțit de o fotografie cu Călin Georgescu. 

„Singura lui vină, a lui Călin Georgescu, este că a candidat pentru funcția de președinte și a câștigat. Pentru altceva nu este vinovat. Doar pentru dragostea de neam și țară”, scrie pe imaginea postată de Simion.

Proteste anunțate în mai multe orașe europene

În aceeași postare, liderul AUR a publicat o listă cu manifestații anunțate în mai multe țări europene. Acestea sunt programate în fața unor ambasade și consulate ale României, în piețe publice și în apropierea unor instituții internaționale.

Vineri, 9 octombrie

Cluj-Napoca –ora 19:00, la Clopot/Monumentul Memorandiștilor

Sâmbătă, 10 octombrie

Geneva, Elveția – ora 14:00, la Palais des Nations (ONU), Avenue de la Paix

Madrid, Spania –ora 14:00, în fața Consulatului României

Viena, Austria – ora 14:00, la Ambasada României, Prinz-Eugen-Straße 60

Lisabona, Portugalia –ora 16:00, în Jardim da Estrela

Duminică, 11 octombrie

Barcelona, Spania- ora 12:00, în fața Consulatului României

Bruxelles (Uccle), Belgia- între orele 12:00 și 14:00, la Ambasada României, Rue Gabrielle 105

Birmingham, Marea Britanie –ora 13:00, la Consulatul General al României, 104–106 Colmore Row

Londra, Marea Britanie – ora 13:00, la Institutul Cultural Român, 1 Belgrave Square

München, Germania – ora 13:00, la Consulatul României, Richard-Strauss-Straße 149

Dublin, Irlanda – ora 13:30, la Ambasada României, 26 Waterloo Road

Milano, Italia – ora 14:00, la Arco della Pace

Torino, Italia –ora 14:00, în Piazza Castelle

Cuneo, Italia – ora 14:00, cu plecare de la Statuia Alpini, Corso Dante

Madrid, Spania – ora 14:00, în fața Consulatului României

Oslo, Norvegia- ora 14:30, la Ambasada României, Oscars gate 36

Pisa, Italia – ora 15:00, la San Ranieri Hotel

Zaragoza, Spania –ora 16:00, în fața Consulatului României

Castellón, Spania – ora 16:00, în Plaza María Agustina

Padova, Italia –ora 16:30, în Piazza Mazzini

Burgos, Spania -ora 17:00, în Plaza Mayor

Logroño, Spania  ora 18:00, în Parque del Espolón

Miercuri, 14 octombrie

Bruxelles, Belgia- ora 12:30, în Place du Luxembourg, în apropierea Parlamentului European.

La finalul mesajului, George Simion a transmis un îndemn la solidaritate: „Toți pentru unul și unul pentru toți!”.

Călin Georgescu a ajuns din nou la DIICOT. A patra zi de percheziții informatice

Călin Georgescu se află în arest preventiv și a fost adus din nou, vineri, la sediul DIICOT, în a patra zi de percheziții informatice. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru o înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile. Polițiștii l-au ridicat de acasă, susținătorii strigă în stradă: „Arestați-ne pe toți!"

Dosarul a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut peste 1,1 milioane de euro într-o afacere ce presupunea obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate.

Călin Georgescu a ajuns din nou la DIICOT
Călin Georgescu a ajuns din nou la DIICOT Foto: Inquam Photos / George Călin

Potrivit acuzațiilor din dosar, pentru accesarea finanțării ar fi fost solicitată o garanție de un milion de euro, iar ulterior omul de afaceri ar mai fi transferat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis majorarea creditului la 15 milioane de euro. Finanțarea nu s-ar fi concretizat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Pe 7 octombrie, procurorii DIICOT au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Măsura a fost luată în dosarul în care acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Anterior, anchetatorii instituiseră sechestru și asupra vilei sale din Mogoșoaia, în încercarea de a recupera prejudiciul reclamat.

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