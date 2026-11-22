Cazul profesorului din Pitești cercetat penal după ce ar fi făcut afirmații antisemite și ar fi minimalizat Holocaustul readuce în discuție capacitatea școlii de a preveni radicalizarea și de a sancționa derapajele ideologice. Fostul ministru al Educației Mircea Dumitru explică de ce concedierea unui profesor care promovează idei extremiste este dificilă și de ce intervenția colegilor și a elevilor poate conta în prevenirea unor astfel de situații.

Cazul profesorului radicalizat la fascism, din Pitești, analizat de un fost ministru al Educației Foto: Mediafax

Cazul a fost făcut public pe 19 noiembrie 2026, iar Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a confirmat oficial că desfășoară cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești pentru infracțiuni de promovare a cultului persoanelor vinovate de genocid și crime împotriva umanității, precum și pentru promovarea de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și negarea ori minimalizarea Holocaustului.

Conducerea liceului a constituit comisia de disciplină și a sesizat poliția, iar directoarea unității de învățământ are calitatea de martor într-un dosar penal.

Disciplina pe care profesorul Marius Constantin o preda are o semnificație care face cazul cu atât mai grav din perspectiva instituțională. „Istoria evreilor. Holocaustul” este o disciplină obligatorie introdusă tocmai pentru a combate antisemitismul și fascismul, iar transformarea ei într-un vehicul de propagandă legionară poate arăta incapacitatea sistemului de a detecta și sancționa astfel de derive înainte ca ele să se consolideze.

Profesorul le-ar fi spus elevilor că evreii „conduc lumea”, că aceștia ar fi câștigat Al Doilea Război Mondial, că Holocaustul ar fi fost „exagerat” și că există școli speciale în București unde evreilor li se predă cum să „conducă lumea”.

Profesorul Marius Constantin a publicat mai multe culegeri de teste de istorie, dintre care unele sunt destinate examenului de Bacalaureat și admiterii la Academia de Poliție.

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Din perspectivă juridică, faptele reclamate se suprapun peste două paliere distincte, care pot produce consecințe simultane. Pe de o parte, este vorba despre răspunderea penală pentru promovarea publică a ideologiilor fasciste și pentru negarea sau minimalizarea Holocaustului, infracțiuni care se pedepsesc, potrivit legislației în vigoare, cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

Pe de altă parte, este vorba despre răspunderea disciplinară, care se declanșează în baza Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și poate merge, în cazurile grave, până la desfacerea contractului individual de muncă. Legea prevede o gradație a sancțiunilor, de la avertisment scris și reducerea salariului cu până la 15% pe o perioadă de 1-6 luni, până la suspendarea dreptului de a face parte din comisiile de examene naționale și desfacerea disciplinară a contractului. „Manifestarea convingerilor politice și prozelitismul religios în spațiul școlar” figurează explicit printre abaterile disciplinare prevăzute de lege.

Problema nu este, așadar, absența unui cadru legal, ci viteza și predictibilitatea aplicării lui. Fostul ministru al Educației și actual vicepreședinte al Academiei Române, Mircea Dumitru, atrage atenția pentru „Adevărul” că, dincolo de mustrările care pot veni din partea colegilor, a părinților sau a elevilor, legislația muncii din România rămâne destul de permisivă cu persoanele care comit astfel de abateri, iar desfacerea contractului de muncă este foarte dificilă.

„Dincolo de mustrările și criticile care pot veni din partea colegilor, a părinților sau a elevilor, legislația muncii din România este destul de permisivă cu persoanele care comit astfel de abateri, iar desfacerea contractului de muncă este foarte dificilă. Recent am observat, fără să urmăresc în detaliu, că Ministerul Educației și inspectoratele școlare au unele inițiative de a interveni mai prompt în astfel de situații, mergând până la desfacerea contractului de muncă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, pentru că schimbările legislative se produc de obicei foarte greu și foarte târziu”, a explicat Mircea Dumitru.

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Această observație este susținută de un precedent relevant. În martie 2025, un profesor de Religie de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” din Buzău, care a propagat mesaje legionare la ore, a fost sancționat cu reducerea salariului cu 15% timp de 6 luni și cu interdicția de a mai participa la examene și la gradația de merit timp de 3 ani, ceea ce arată că sancțiunile disciplinare pot fi aplicate, dar că ele nu acoperă întotdeauna gravitatea faptelor reclamate.

În cazul de la Pitești, profesorul este suplinitor, cu un contract de 10 ore pe săptămână.

Prevenirea, între coduri de conduită și capacitatea reală de intervenție

Pe plan instituțional, autoritățile au în lucru mai multe instrumente care vizează tocmai prevenirea unor astfel de situații. Ministerul Educației a elaborat în iulie 2025 un proiect de „Cod de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului”, care se află în transparență interinstituțională și urmează să fie implementat în toate unitățile de învățământ preuniversitar până în 2027.

De asemenea, Strategia Națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent, lansată în consultare publică în noiembrie 2026, prevede că, începând cu 2027, o sută de școli vor fi evaluate anual din perspectiva riscurilor, cu sprijinul inspectoratelor școlare, iar aproximativ 4.000 de profesori consilieri și psihologi școlari vor fi formați pentru identificarea și gestionarea situațiilor de risc.

Proiectul „Previsio”, derulat de SRI în perioada 2024-2026, se presupune că a produs deja o listă a semnelor timpurii ale radicalizării, iar poliția a cerut școlilor să monitorizeze climatul școlar și să raporteze comportamentele care pot indica o radicalizare.

Mircea Dumitru consideră însă că prevenirea reală depinde mai puțin de coduri și strategii și mai mult de coeziunea profesională din interiorul școlii. În opinia sa, contaminarea cu extremism ar putea fi limitată atunci când există un spirit de grup între profesorii aceleiași discipline, astfel încât situațiile să fie sesizate mai din timp, iar colegii să aibă o influență pozitivă asupra persoanei predispuse la radicalizare.

„Prevenirea contaminării cu extremism ar putea funcționa atunci când există un spirit de grup și de echipă între profesorii aceleiași discipline — în acest caz, istorie și științe sociale — astfel încât situațiile să fie sesizate mai din timp, iar ceilalți colegi să aibă o influență pozitivă asupra persoanei predispuse la radicalizare. Totuși, motivele radicalizării sunt foarte diferite, altfel astfel de situații nu pot fi prevăzute cu ușurință. Vrem să știm când, de ce și cum se radicalizează cineva. Este însă foarte greu ca un director sau directorul de arie curriculară să intervină. Din punct de vedere administrativ, este foarte greu ca autoritatea școlară sau inspectoratele să intervină”, a mai precizat Mircea Dumitru.

Rolul elevilor în prevenire și în semnalarea derivelor este, de asemenea, limitat de cultura școlară și de relația de autoritate dintre profesor și clasă. Mircea Dumitru subliniază că reacția unui elev depinde de vârstă și de gradul de formare a convingerilor, iar curajul de a contrazice un profesor în timpul orei rămâne o excepție, nu o regulă.

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„Ceea ce poate face un tânăr într-o astfel de situație depinde de vârsta elevului. La gimnaziu, un copil este încă fragil și îi este greu să aibă o atitudine critică față de profesor, mai ales când își formează convingerile. La liceu însă, când elevii sunt deja formați, au lecturi și uneori chiar experiență politică — ceea ce este de dorit —, mai mulți elevi cu atitudine ar putea combate manifestările extremiste. Când astfel de afirmații apar la ore, ar trebui ca imediat, în timp real, să aibă loc o discuție în care elevii să aibă curajul să-și spună părerea. Dacă profesorul îi sancționează apoi, de exemplu cu o notă mică tocmai pentru că au avut curajul să critice opinii radicale și periculoase politic, atunci ar putea fi luate măsuri administrative mai serioase împotriva acelui cadru didactic. Problema este că elevii sunt educați să fie obedienți, să asculte de autoritate și să tacă pentru a nu fi pedepsiți; îi învățăm de mici acest comportament deficitar”, a mai relatat Mircea Dumitru.