Decizia Curții Internaționale de Justiție de săptămâna trecută, prin care Myanmar a fost găsit responsabil pentru genocidul împotriva minorității rohingya, readuce în atenție și rolul rețelelor sociale în pregătirea terenului pentru violențele din 2017. Facebook a fost unul dintre principalele canale prin care s-au răspândit mesajele de ură și propaganda împotriva comunității, iar algoritmii platformei au contribuit la amplificarea lor.

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Iar cazul nu reprezintă doar un episod din trecut. Potrivit lui Bogdan Lungu, cercetător în studii critice despre inteligența artificială și membru în conducerea Asociației pentru Tehnologie și Internet (ApTI), mecanismele care au favorizat răspândirea conținutului extremist în Myanmar funcționează și astăzi. Efectele pot fi observate inclusiv în România, unde platformele sociale contribuie la distribuirea mesajelor care polarizează societatea.

Într-un interviu pentru „Adevărul”, cercetătorul explică de ce responsabilitatea nu le revine doar celor care publică mesaje discriminatorii, ci și companiilor care decid, prin algoritmi, ce conținut ajunge în fața utilizatorilor. El atrage atenția și asupra schimbărilor recente din politicile de moderare ale Meta, precum și asupra limitelor legislației europene în fața modelului de afaceri al marilor platforme.

Algoritmii Facebook au amplificat propaganda împotriva rohingya

În cazul minorității Rohingya din Myanmar, Facebook a devenit unul dintre instrumentele prin care discursul discriminatoriu și dezumanizant a fost răspândit înaintea violențelor din 2017. Nu a fost vorba doar despre mesaje publicate de utilizatori, ci și despre modul în care platforma le-a distribuit și le-a făcut vizibile.

„Facebook a jucat în 2017 un rol central în furnizarea infrastructurii de comunicare necesare pentru dezumanizarea minorității rohingya în Myanmar, cum s-a dovedit în raportul Amnesty International”, explică Bogdan Lungu.

Cercetătorul spune că sistemele de recomandare au favorizat conținutul care genera reacții și interacțiuni, inclusiv mesajele extremiste și cele care încurajau violența.

„Platforma Facebook, care are un model de afaceri bazat pe captarea atenției pentru livrarea de conținut publicitar și obținerea de profituri, a împins în față conținutul extremist, care de cele mai multe ori, în cazul Myanmarului, era un conținut care încuraja violența împotriva minorității rohingya”, spune cercetătorul.

Mecanismul este legat de modelul comercial al companiei: cu cât un material provoacă mai multe reacții, comentarii și distribuiri, cu atât poate ajunge la un public mai larg. Într-un asemenea sistem, conținutul care stârnește emoții puternice poate obține mai multă vizibilitate, indiferent de efectele sale asupra comunităților vizate.

O investigație publicată de Amnesty International în septembrie 2022, intitulată „The Social Atrocity: Meta and the right to remedy for the Rohingya”, a documentat rolul sistemelor Meta în amplificarea conținutului care incita la ură și discriminare împotriva comunității. Organizația a concluzionat că platforma a contribuit în mod substanțial la încălcările drepturilor omului suferite de rohingya și că Meta avea responsabilitatea de a oferi victimelor măsuri reparatorii.

Raportul arăta că Meta știa sau ar fi trebuit să știe că sistemele sale algoritmice amplificau conținut periculos, însă nu a luat măsurile necesare pentru a preveni efectele acestuia.

Meta nu este un intermediar neutru

Deși cazul Myanmar a devenit unul dintre cele mai cunoscute exemple ale efectelor pe care le poate avea distribuirea algoritmică a discursului instigator la ură, Bogdan Lungu spune că mecanismele care au contribuit la amplificarea propagandei nu reprezintă o abatere de la modul obișnuit de funcționare a Facebook.

„A fost un caz excepțional prin violența sa, dar nu a fost o excepție de la comportamentul general al platformei Facebook”, subliniază acesta.

În opinia cercetătorului, problema este structurală și ține atât de felul în care sunt construite sistemele de recomandare, cât și de obiectivele economice ale companiei. Algoritmii nu distribuie în mod neutru toate materialele publicate de utilizatori, ci selectează și prioritizează anumite tipuri de conținut.

Prin urmare, responsabilitatea nu poate fi pusă exclusiv pe seama celor care publică mesaje extremiste. Compania influențează direct vizibilitatea acestora, prin deciziile tehnice care stabilesc ce apare în fluxurile utilizatorilor și ce rămâne mai puțin vizibil.

„Ei nu sunt intermediari pur și simplu neutri. Joacă un rol activ în tipul de conținut care merge în față, tipul de conținut care este retrogradat sau ținut mai în penumbră și conținutul care ajunge să apară pe feed-urile noastre de zi cu zi. Au o responsabilitate legală, morală și politică de a nu împinge în față conținut care incită la ură, cauzează violență și dezbină societățile”, explică cercetătorul.

Bogdan Lungu atrage atenția și asupra accesului limitat al cercetătorilor independenți la datele necesare pentru a verifica modul în care funcționează algoritmii. Deși Meta deține informații ample despre comportamentul utilizatorilor și performanța conținutului distribuit, aceste date nu sunt disponibile în mod transparent pentru cei din afara companiei.

„Este imposibil pentru o companie cu atât de multă putere și care are o perspectivă macro asupra dinamicilor de pe platformele sale să spună că nu știe ce se întâmplă. Ce tipuri de trenduri există în discurs, ce tipuri de conținut devin virale sau atrag mai multă atenție sunt lucruri imposibil de ignorat”, spune acesta.

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În același timp, societatea civilă întâmpină dificultăți în a demonstra concret modul în care algoritmii favorizează anumite mesaje, tocmai din cauza lipsei accesului la sistemele interne ale platformei.

„Nu avem acces la algoritmii lor de recomandare. Ei îi țin sub secret comercial. Lucrurile acestea sunt foarte greu de dovedit”, explică Lungu.

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Îngrijorările sunt cu atât mai mari cu cât Meta a anunțat, la 7 ianuarie 2025, o serie de modificări ale politicilor de moderare. Printre acestea s-au numărat eliminarea unor restricții privind discuțiile despre imigrație și gen, renunțarea la programul de verificare a informațiilor prin organizații independente în Statele Unite și reducerea moderării proactive.

În octombrie 2025, Raportorul Special al Organizației Națiunilor Unite pentru libertatea de exprimare a avertizat că relaxarea regulilor privind discursul dezumanizant și reducerea moderării pot expune femeile, persoanele nonconforme de gen și imigranții la mai multă hărțuire și violență online.

Bogdan Lungu susține că efectele acestor schimbări trebuie privite în contextul modului în care algoritmii distribuie conținutul.

„Astăzi, Facebook și Instagram împing în față discursul instigator la ură față de minorități rasiale, față de femei, față de persoane queer și așa mai departe. Din nou, asta este încorporat în algoritm. Nu este o chestiune întâmplătoare”, afirmă acesta.

La nivelul Uniunii Europene, Regulamentul privind serviciile digitale stabilește obligații pentru marile platforme online, inclusiv în ceea ce privește evaluarea și reducerea riscurilor sistemice generate de serviciile lor. Cu toate acestea, existența unui cadru legislativ nu garantează, în sine, protecția utilizatorilor.

„Ai nevoie de un cadru juridic internațional puternic și robust, care să preîntâmpine astfel de fenomene și o implementare a legii puternică: sancțiuni puternice și mecanisme care să descurajeze companiile respective de la astfel de comportamente”, explică cercetătorul.

În opinia sa, fără aplicarea efectivă a regulilor, obligațiile legale riscă să rămână doar pe hârtie. În plus, legislația europeană nu abordează direct toate problemele generate de modelul economic al platformelor, ci se concentrează în principal asupra serviciilor și riscurilor asociate conținutului distribuit.

„Legislațiile europene sunt mecanisme importante, dar nu suficiente pentru a combate un model de afaceri toxic, pentru că ele nu se uită la modelul de afaceri, ci la tipul de conținut găzduit de aceste mari platforme online”, spune cercetătorul.

Aceleași mecanisme favorizează conținutul extremist și în România

Riscurile nu se limitează la Myanmar. Bogdan Lungu susține că mecanismele de recomandare ale Facebook favorizează și în România conținutul de extremă dreaptă și mesajele care adâncesc polarizarea socială.

„Ce s-a întâmplat atunci în 2017, în Myanmar, continuă și astăzi, doar că în alt mod”, afirmă acesta.

În opinia sa, mesajele discriminatorii, teoriile conspirației și materialele care alimentează tensiunile sociale pot fi amplificate de platformă și pot ajunge inclusiv la utilizatori care nu le-au căutat în mod activ.

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Problema este cu atât mai importantă cu cât rețelele sociale nu se limitează la a găzdui comunicarea dintre utilizatori, ci influențează circulația informațiilor și vizibilitatea anumitor idei. Din acest motiv, cercetătorul consideră că Meta nu poate fi privită ca un simplu furnizor de infrastructură.

„Ele nu sunt actori neutri sub nicio formă și au o responsabilitate legală, morală și politică pentru a nu împinge în față conținut care incită la ură, cauzează violență și dezbină societățile”, conchide Bogdan Lungu.

Ce s-a întâmplat în Myanmar în 2017

Rohingya sunt o minoritate predominant musulmană din statul Rakhine, în vestul Myanmarului. Comunitatea a fost supusă timp de decenii discriminării și restricțiilor, iar majoritatea membrilor săi nu au cetățenie recunoscută de autoritățile din această țară.

Criza a escaladat la 25 august 2017, când gruparea armată Armata de Salvare a Arakanului Rohingya (ARSA) a atacat posturi de securitate din statul Rakhine. Armata din Myanmar a lansat apoi o amplă operațiune militară, prezentată de autorități drept o acțiune împotriva insurgenților, dar care a vizat comunitatea rohingya în ansamblu.

Forțele de securitate au fost acuzate de ucideri în masă, violuri, tortură, incendierea locuințelor și distrugerea satelor. Violențele au provocat un exod de proporții: peste 700.000 de rohingya au fugit în Bangladesh, unde mulți au rămas în tabere de refugiați din zona Cox’s Bazar.

Organizațiile internaționale au documentat amploarea abuzurilor, iar misiunea de anchetă a Organizației Națiunilor Unite a identificat indicii privind intenția genocidară a operațiunilor armatei. În 2019, Gambia a deschis un proces împotriva Myanmarului la Curtea Internațională de Justiție, acuzând statul de încălcarea Convenției privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid.

Cazul a readus în atenție nu doar responsabilitatea autorităților din Myanmar pentru violențele împotriva rohingya, ci și rolul propagandei și al discursului de ură în pregătirea acestora. În acest context, modul în care Facebook a contribuit la răspândirea mesajelor de dezumanizare a devenit unul dintre cele mai importante exemple ale riscurilor generate de algoritmii rețelelor sociale.