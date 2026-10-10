Petrișor Peiu, despre cererea lui George Simion privind eliberarea lui Călin Georgescu: „Nu ne-ar face bine să avem mesaje diferite”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a comentat cererea lui George Simion ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să fie eliberat din arestul preventiv. Senatorul a evitat să spună explicit dacă susține mesajul liderului partidului, afirmând că nu poate angaja formațiunea fără acordul unui for statutar.

Petrișor Peiu. Foto: captură video Adevărul

George Simion a declarat, înaintea votului pentru Guvernul condus de Siegfried Mureșan, că AUR nu va vota nicio variantă de guvern până când Călin Georgescu „nu va fi eliberat”.

Întrebat dacă susține mesajul „Eliberați-l pe Călin Georgescu!”, Petrișor Peiu a spus că fiecare politician își poate alege propriile mesaje, dar a subliniat că diferențele de poziție în interiorul partidului nu ar fi benefice.

„Cred că nu ne-ar face bine să avem mesaje diferite. Eu, de felul meu, nu angajez niciodată nici măcar propria familie, dacă nu am acordul oamenilor respectivi. Deci eu nu pot angaja partidul fără acordul unui for statutar. Adică nu pot să spun un mesaj personal ca fiind al partidului. Președintele partidului poate”, a declarat senatorul AUR pentru Digi24.

Peiu vorbește despre o suspiciune de interferență politică în actul de justiție

Liderul senatorilor AUR a explicat că a interpretat declarația lui George Simion ca pe un apel adresat instituțiilor statului, pentru ca actul de justiție să nu fie influențat politic.

„Cred că apelul se face la instituțiile statului, să nu cadă iar în păcatul politizării actului de justiție penală, ca pe vremea președintelui Băsescu. Cred că asta este. Cred că este un apel făcut către cei care se presupune că au putere de conducere în România”, a afirmat Peiu.

Întrebat dacă arestarea lui Călin Georgescu s-ar fi produs în urma unui „telefon politic”, senatorul a spus că există această suspiciune.

„Cred că este o suspiciune privind faptul că decizia n-ar fi la un judecător. (George Simion – n.red.) a vrut să transmită că există această suspiciune, că e un act de justiție în care a interferat cumva puterea politică”, a mai declarat Petrișor Peiu.

Ce spune Peiu despre votul AUR pentru viitorul Guvern

Senatorul a făcut și o precizare privind poziția partidului față de votul de susținere pentru viitorul Guvern. El a afirmat că declarația potrivit căreia AUR nu va vota un guvern trebuie interpretată ca o neparticipare la vot, nu ca un vot împotrivă.

„Dar ideea «nu votăm un guvern» trebuie luată în sensul că nu participăm la vot, nu că votăm împotrivă”, a spus Peiu.

Peiu a mai spus că nu a discutat personal cu George Simion despre declarația privind eliberarea lui Călin Georgescu și că nu dorește să comenteze în numele partidului o poziție pe care nu a fost autorizat să o susțină.