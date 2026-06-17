Fritz, despre Guvernul Veștea: „Ar fi un guvern de pe Temu, nu prea funcțional. Toți acești orfani ai Parlamentului vor fi cumpărați la bucată”

Liderul USR, Dominic Fritz, critică dur formula de guvern propusă de Adrian Veștea și respinge ideea unei majorități construite în jurul acesteia, pe care o cataloghează drept „iluzorie”.

Într-o declarație pentru Știrile Pro TV, Fritz a afirmat că, chiar și în scenariul în care Executivul ar trece de Parlament, acesta nu ar fi unul viabil.

„Dacă cumva se întâmplă o minune și ar trece acest guvern, chiar ar fi un guvern de pe Temu, nu prea funcțional, dar cu siguranță foarte scump”, a spus liderul USR.

„Un experiment periculos”

Fritz susține că sprijinul parlamentar pentru un astfel de guvern ar depinde de voturile unor parlamentari neafiliați.

„Toți acești independenți neafiliați, toți acești orfani ai Parlamentului, de fapt, vor fi cumpărați la bucată și asta va costa scump, în primul rând pe români”, a declarat acesta, calificând formula drept „un experiment periculos, ce nu trebuie făcut”.

În opinia liderului USR, orice tentativă de a construi o majoritate în actualul context este lipsită de fundament.

USR propune un guvern minoritar

Dominic Fritz a confirmat că a avut discuții cu președintele PNL, Ilie Bolojan, și liderul UDMR, Kelemen Hunor, în urma cărora a conturat alternativa partidului: un guvern minoritar format din USR, PNL și UDMR.

„Orice formă majoritară cred că vedem acum este iluzorie (…) trebuie să ne obișnuim cu ideea unui guvern minoritar”, a explicat Președintele USR.

Fritz a subliniat că USR este pregătit să intre la guvernare și să „livreze rezultate”, așa cum susține că a făcut și în ultimul an.

USR respinge o colaborare cu PSD

În ceea ce privește o eventuală colaborare cu PSD, Fritz a exclus ferm această variantă, invocând votul social-democraților alături de AUR pentru demiterea guvernului anterior.

„Decizia PSD de a forma o majoritate cu AUR a fost una foarte clară (…) nu văd de ce să ne abatem de la principiile noastre”, a declarat liderul USR.

Liderul USR a calificat gestul drept „iresponsabil” și a subliniat că acesta nu poate rămâne fără consecințe politice.

Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea încearcă să strângă suficiente voturi pentru învestire. În lipsa unei majorități clare, scenariile politice rămân deschise, iar varianta unui guvern minoritar capătă tot mai multă vizibilitate în dezbaterea publică.