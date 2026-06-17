UDMR, în ședință pentru validarea deciziei de a nu vota guvernul premierului desemnat Adrian Veștea

UDMR urmează să decidă oficial, în cadrul unei ședințe programate miercuri, 17 iunie, că nu va susține în Parlament guvernul Veștea. Liderii formațiunii susțin că decizia respectă procedurile interne și nu reprezintă o încercare de reluare a negocierilor politice.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a anunțat că grupurile reunite ale Uniunii vor analiza recomandarea Consiliului Permanent de a nu acorda votul de învestitură viitorului guvern Veștea.

„Astăzi vom avea această ședință unde luăm decizia finală și există o recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite să nu votăm guvernul”, a declarat Csoma Botond.

Potrivit acestuia, procedura este prevăzută în statutul formațiunii și are rolul de a valida oficial poziția adoptată de conducerea UDMR după consultările politice din ultimele zile.

Mesajul vine după ce, marți, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că Uniunea nu consideră îndeplinite condițiile necesare pentru a participa la negocierile privind formarea noului guvern.

„Consiliul Federal Permanent a cântărit situația politică dezvoltată, condițiile de putere parlamentară și interesele comunității maghiare din Transilvania. În situația actuală nu au fost stabilite condițiile pentru ca UDMR să participe la negocierile de formare a guvernului lui Adrian Veștea sau să își asume un rol în guvernul pe care l-au conceput”, a afirmat Kelemen Hunor.

De asemenea, și liberalii se reunesc online la ora 16.00, într-o ședință în care conducerea Partidul Național Liberal urmează să discute situația lui Adrian Veștea, în condițiile în care acesta a acceptat mandatul de premier desemnat și a refuzat să se retragă, în pofida solicitării ferme venite din partea conducerii partidului. Această poziționare este percepută de o parte a conducerii ca o provocare directă la adresa disciplinei de partid.