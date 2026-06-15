Dominic Fritz explică decizia USR de a nu susține Guvernul Veștea. Ce îi transmite premierului desemnat

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat luni, 15 iunie, după ce premierul desemnat Adrian Veștea a criticat decizia partidului său de a nu-l susține, afirmând că „nu ține de orgolii”.

Dominic Fritz a afirmat luni că decizia USR „nu ține de orgolii”, afirmând că decizia formațiunii politice a fost luată „cu mult timp înainte de moțiunea de cenzură”.

„Observ cu un pic de amuzament că marele viteaz deja, înainte să devină premier, încearcă să arunce pisica în curtea altcuiva. USR a luat o decizie cu mult timp înainte de moţiunea de cenzură pe care PSD şi AUR, într-un mod iresponsabil, au votat-o împotriva acestui guvern şi am spus, dacă se întâmplă acest lucru, atunci nu vom mai intra într-un guvern cu PSD, un lucru perfect logic şi bineînţeles că rămânem acum consecvenţi cu această decizie. Nu ţine de orgolii, aşa cum zice domnul Veştea, ci ţine de o minimă igienă politică, de o sinceritate faţă de cetăţeni şi, până la urmă este şi o formă de protecţie pentru ţară, pentru că nu ne dorim ca PSD, oricând o dori, să facă majorităţi paralele cu AUR”, a afirmat Dominic Fritz la Antena 3.

El a afirmat, totodată, că nu a vorbit cu președintele Nicușor Dan înainte de anunțul privind desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier și că a aflat totul de pe rețelele sociale.

„Am aflat duminică dimineaţă, am îmbrăcat-o pe fiica mea să merg la o zi de naştere cu ea şi atunci, împreună cu toţi românii, duminică dimineaţă am aflat şi eu. N-am televizor acasă, am aflat uitându-mă la live-ul declaraţiei, pe social media”, a spus Fritz.

Liderul USR a recunoscut că anunțul a venit ca o surpriză pentru membrii USR.

„Bineînţeles că a fost o surpriză pentru noi. Nu a fost o surpriză faptul că Eugen Tomac nu a strâns voturile necesare. Credem că ar fi fost spaţiu să ne reaşezăm la masă şi să vedem dacă nu se strânge o majoritate pentru un guvern majoritar, ce variante ar exista pentru un guvern minoritar, dar bineînţeles că trebuie să luăm act de faptul că domnul preşedinte a avut un alt plan”, a mai acesta.

Biroul Naţional al USR a votat în unanimitate, duminică, o rezoluție prin care refuză să susțină Guvernul Adrian Veștea. Tot duminică, liderul formațiunii, Dominic Fritz, a avertizat că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier ar putea genera tensiuni și chiar o scindare în interiorul PNL.

Adrian Veștea a reacționat luni la decizia USR de a nu susține viitorul Executiv, afirmând că este nevoie de dialog și compromis pentru formarea unei majorități capabile să continue reformele și să asigure stabilitatea țării.

„Cred că nu mai este loc de orgolii. Cred că ar trebui să ne raportăm la oameni. Ar trebui să ne raportăm la țara noastră și la problemele cu care se confruntă”, a afirmat acesta.