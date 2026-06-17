Blocaj pe formarea guvernului Veștea: PSD vrea vot rapid, restul partidelor cer amânarea pentru săptămâna viitoare

Tensiuni între partidele parlamentare în privința calendarului pentru guvernul Veștea. PSD solicită accelerarea procedurilor, în timp ce PNL, USR, UDMR și AUR susțin amânarea audierilor și a votului de învestitură pentru începutul săptămânii viitoare, în funcție de momentul depunerii listei de miniștri și a programului de guvernare.

Potrivit surselor, PNL, USR, UDMR şi AUR vor vota în Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului ca audierile si votul pentru guvernul Veştea să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, dacă Vestea depune în această seară în Parlament lista de miniştri şi programul de guvernare.

Pe de altă parte, PSD va solicita organizarea audierilor miniștrilor și a votului de învestitură joi și vineri, însă, la momentul supunerii la vot, UDMR, USR și PNL ar urma să se opună.

În același timp, parlamentarii AUR ar fi primit permisiunea de a pleca deja în teritoriu, programul de lucru al Camerei Deputaților și Senatului urmând să se încheie miercuri după-amiază.

Potrivit surselor, o eventuală amânare a votului pentru învestirea guvernului i-ar putea permite lui Ilie Bolojan să îl excludă din partid pe Adrian Veștea, în cadrul Congresului care va fi convocat duminică.

Ședință decizivă la PNL

Reamintim că liberalii se reunesc online la ora 16.00, într-o ședință în care conducerea Partidul Național Liberal urmează să discute situația lui Adrian Veștea, în condițiile în care acesta a acceptat mandatul de premier desemnat și a refuzat să se retragă, în pofida solicitării ferme venite din partea conducerii partidului. Această poziționare este percepută de o parte a conducerii ca o provocare directă la adresa disciplinei de partid.

Zilele trecute, conducerea PNL a reconfirmat, prin vot intern, că formațiunea nu susține participarea la un guvern alături de PSD și nici susținerea unui executiv condus de Adrian Veștea. Propunerea de a nu intra la guvernare cu PSD a fost adoptată cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri.

Partidul Național Liberal este divizat între actuala conducere, care îl susține pe Ilie Bolojan, și o altă tabără care îl susține pe premierul desemnat Adrian Veștea.

UDMR a decis miercuri, 17 iunie să nu susțină guvernul Veștea. Parlamentarii formațiunii nu vor fi prezenți în sală la momentul votului de învestire, a anunțat liderul Uniunii, Kelemen Hunor. Detalii aici