Friedrich Merz promite investiţii în domeniul militar: „România este țara care ne apără pe toți, iar flancul sudic al NATO trebuie apărat mai bine”

Friedrich Merz a afirmat, miercuri, la Berlin, că România joacă un rol esențial în apărarea NATO și a anunțat că Germania va investi în industria militară românească și în modernizarea armatei prin programul european SAFE.

Declarația cancelarului Friedrich Merz a fost făcută în contextul vizitei oficiale a premierului Ilie Bolojan la Berlin, miercuri, 28 ianuarie, unde cei doi lideri au discutat despre cooperarea militară și investițiile strategice germane în România, inclusiv prin programul european SAFE, care aduce peste 16,68 miliarde de euro pentru modernizarea armatei și extinderea capacităților tehnice și industriale ale țării.

„România este țara care ne apără pe toți, iar flancul sudic al NATO trebuie apărat mult mai bine în viitor. De aceea facem poliție aeriană și supraveghem spațiul aerian al României cu avioane Eurofighter. Vrem să continuăm acest drum și vrem să continuăm colaborarea tehnologică cu România, pentru că este în interesul nostru, al Europei”, a declarat Friedrich Merz.

În cadrul întâlnirii, preemierul Ilie Bolojan și cancelarul german au discutate despre o serie de investiții în România, menite să dezvolte industria de apărare și să întărească capacitățile militare. Concret, este vorba despre fabrici de producție în România pentru tehnologie militară, producția de nave de luptă pe teritoriul României, producția de muniție locală pentru armata română şi producția de vehicule militare în România, adaptate standardelor NATO, potrivit ProTv.

„Așa cum industria auto și-a extins lanțurile valorice inclusiv în România, existând zeci de mii de locuri de muncă în aceste domenii și câștiguri pentru companiile germane - transferuri de tehnologie, locuri de muncă, impozite și taxe - consider că și extinderea industriei germane de apărare poate fi un lucru benefic atât pentru România, cât și pentru Germania”, declarat, la rândul său, premierul Ilie Bolojan.

Totodată, la Berlin, premierul român a discutat cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei, vizând atragerea de noi investiții germane în România. Printre companiile implicate în proiecte de înzestrare a armatei se numără Rheinmetall, care derulează deja proiecte pe teritoriul României.

Germania rămâne principalul partener economic al României, cu schimburi comerciale bilaterale de aproximativ 42 de miliarde de euro, dintre care 19 miliarde euro exporturi și 23 miliarde euro importuri. Colaborarea strategică urmărește atât consolidarea securității militare, cât și dezvoltarea investițiilor industriale durabile, menite să întărească industria de apărare românească și să creeze noi locuri de muncă.