Guvernul prezintă detalii din programul SAFE. Ce sisteme de apărare va cumpăra România. Jurca: Achizițiile vor fi făcute în comun

Guvernul a prezentat luni proiecteleRomâniei finanțate prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), deschizând calea pentru un împrumut de 16,68 miliarde euro, pentru care nu este nevoie să se facă plăți până în 2035.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat luni că, într-un termen extraodrinar de scurt, echipa guvernamentală a făcut un proiect care a fost deja validat de CE și încă din prima tranșă.

„S-a obținut o finanțare extrem de avantajoasă pentru România.

Suntem forțați să producem într-un timp foarte scurt

Sunt 21 de proiecte care vor fi dezvoltate de MApN, în valoare de 9,3 miliarde de euro.

Este deja semnat contractul cu Franța pentru Mistral. Vor fi 12 elicoptere H225, vor fi 12 radare, 3 sisteme de apărare antiaeriană, 2 sisteme centralizare pentru comandă antiaeriană în comun cu Germania.

Lista cu cele 21 de proiecte, cuprinde printre altele: transportoare blindate 8x8, post integral de comandă, navă de patrulare maritimă, elicoptere multimisiune, sisteme raxchete navală, armament individual de tip NATO, mașina de luptă pentru infanterie, platformă software pentru sisteme, rachetele de la Mistral, sisteme de apărare antiaeriană, cu raza foarte scurtă, radar cu bătaie medie, rachete sol-aer, sisteme de apărare navală, sisteme de drone, muniție de 35 mm, muniție cu alte caracteristici.

„Avantajul pe care-l avem ca țară este că acest credit are o dobândă foarte bună și este un credit pe 45 de ani cu 10 ani perioadă de grație, adică nu plătim nimic până în 2035

Mecanismul are ca principal obiectiv dezvoltarea industriei de apărare, inclusiv cea românească

Având o perioadă extrem de scurtă de a face aceszte achiziții (2030) este ca achizițiile să se facă în comun.

Adică le facem în comun cu alte state ale UE.

65% din produsele pe care le vom achiziționa prin SAFE trebuie să fie produse în Europa și să fie deținută cu autonomie totală de statul membru care face achiziția.

În noiembrie am depus programul național. Dezvoltarea se poate face prin companiile publice, dar îb special și cu industria privată din România

4,2 miliarde de euro sunt alocate pentru infrastructura duală, inclusiv cele două capete de autostradă Pașcani Ungheni. Sunt componente de infrastructură destul de importante și pentru mob ilitatea militară

Avem 9,6 miliarde de euro pentru apărare”, a declarat luni șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca adăugând că toate aceste achiziții vor fi puse într-un document și trebuie făcute până în luna mai. Vom semna în martie acordul de împrumut.

La 15 ianuarie 2025, Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), ceea ce permite țării să acceseze 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare sumă alocată în cadrul programului.

Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic, după cum a anunțat recent Ministerul Finanțelor.

România a depus aplicația în paralel cu alte state membre, printre care Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru și Portugalia, toate aprobate concomitent de Comisia Europeană joi, 15 ianuarie. În cadrul procesului, a fost evidențiată colaborarea între echipa dedicată SAFE și Cancelaria Prim-Ministrului, care a asigurat organizarea procedurilor și buna gestionare a documentației necesare, se precizează în documentul citat.

SAFE, un instrument european cu o valoare totală de 150 de miliarde de euro, este creat pentru a sprijini statele membre să facă investiții rapide și importante în industria și tehnologia de apărare. Prin intermediul unor împrumuturi cu dobândă avantajoasă, România va putea finanța proiecte esențiale pentru modernizarea echipamentelor militare și pentru dezvoltarea capacității proprii de producție.

„Alocarea de 16,68 miliarde de euro confirmă faptul că Comisia Europeană recunoaște atât nevoile de securitate, cât și rolul activ al României în consolidarea unei Europe mai sigure. Acești bani reprezintă un sprijin major pentru modernizarea sistemului militar și pentru dezvoltarea industriei de profil, într-un moment în care întărirea siguranței naționale este vitală. Am obținut această finanțare prin negocieri intense, fără a pune presiune suplimentară pe bugetul național, ceea ce este esențial în actualul context economic. În același timp, aceste fonduri ne permit să garantăm mai multă siguranță cetățenilor din România, într-o perioadă marcată de provocări geopolitice majore”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Primele tranșe din suma alocată sunt estimate să fie virate începând cu martie 2026, ceea ce oferă României resursele necesare pentru demararea proiectelor planificate.

SAFE este un instrument temporar de urgență, operațional până la 31 decembrie 2030, care oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani. În funcție de opțiunea statului, poate fi acordată și o prefinanțare de 15% din împrumut.

Finanțarea în cadrul acestui instrument are și rolul de a stimula o abordare comună pentru achiziția urgentă a produselor pentru nevoile apărării într-o manieră care să consolideze industria europeană de apărare, securitatea aprovizionării, interoperabilitatea forțelor și echipamentelor.