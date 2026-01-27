search
Germania ar putea interzice munca part-time pentru majoritatea angajaților. Excepții doar pentru părinți și îngrijitori

Partidul Uniunea Creștin-Democrată (CDU), condus de cancelarul german Friedrich Merz, intenționează să adopte o moțiune care ar limita dreptul la muncă cu normă parțială în Germania. Conform propunerii, munca part-time ar rămâne permisă doar pentru părinții cu copii în îngrijire, persoanele care se ocupă de rude vârstnice și cei înscriși în programe de formare profesională.

Inițiativa provine de la o grupare a CDU care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii și argumentează că, având în vedere deficitul de forță de muncă calificată, cei care pot lucra mai mult ar trebui să muncească mai mult. „Cei care pot munci mai mult ar trebui să muncească mai mult”, a declarat Gitta Connemann, președinta aripii de afaceri a CDU.

Propunerea urmează să fie discutată la conferința generală a CDU de luna viitoare de la Stuttgart, moment în care ar putea deveni politică oficială a partidului. Aceasta vine în contextul criticilor recente ale cancelarului Friedrich Merz privind presupusa lipsă de motivație a angajaților germani și preocuparea pentru stimularea creșterii economice.

Critici au venit din interiorul CDU, dar și din partea sindicatelor. Dennis Radtke, președintele aripii sociale a CDU, consideră că restricția ar pune angajații într-o situație dificilă, deoarece mulți nu pot trece la normă întreagă din cauza inflexibilității angajatorilor și a lipsei serviciilor de îngrijire adecvate. Lidera sindicatului IG Metall, Christiane Benner, a afirmat că problema nu este voința angajaților, ci condițiile de muncă și accesul la infrastructura de sprijin.

Potrivit Institutului pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă din Germania (IAB), rata muncii part-time în țară a depășit 40% în 2025, fiind mai ridicată în sectoarele sănătate, servicii sociale și educație. Dintre angajații part-time, 76% sunt femei, procent similar cu cel din Regatul Unit și Franța. OCDE a avertizat că integrarea insuficientă a femeilor și persoanelor vârstnice pe piața muncii afectează economia Germaniei.

