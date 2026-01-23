Trei persoane ar fi încercat să saboteze avionul privat al cancelarului german Merz

Trei persoane au fost arestate după ce au pătruns într-un hangar în care se află avionul privat al cancelarului german Friedrich Merz, fiind suspectate că ar fi încercat să saboteze aeronava.

Două femei și un bărbat, cu vârste de 23, 28 și 56 de ani, sunt suspectați că intenționau să avarieze aeronava, au transmis procurorii din Arnsberg, orașul natal al lui Merz, potrivit agenției DPA.

Cei trei au fost arestați pentru violare de domiciliu, după ce au pătruns fără autorizație, pe timpul nopții, pe aerodromul Arnsberg-Menden.

Friedrich Merz, care a preluat funcția de cancelar în luna mai a anului trecut, este un pasionat de aviație și locuiește în Arnsberg, la aproximativ 400 de kilometri sud-vest de Berlin.

Suspiciunile polițiștilor au fost stârnite după ce un șofer a cerut indicații pentru a ajunge la un aerodrom din zonă. Ulterior, acesta a fost identificat ca fiind un cunoscut activist de stânga, iar atenția forțelor de ordine s-a îndreptat către aerodromul unde se află avionul lui Merz, ceea ce a dus la arestarea celor trei cetățeni germani.

Un grup care se autointitulează „Resistance Collective” și-a asumat responsabilitatea pentru tentativa de sabotaj, afirmând că a „încercat să țină la sol avionul privat al lui Friedrich Merz, ca parte a unei acțiuni de protest”.