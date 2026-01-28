Premierul Bolojan se întâlneşte la Berlin cu cancelarul federal german Friedrich Merz

Premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită oficială de două zile în Germania, se va întâlni miercuri cu cancelarul federal Friedrich Merz.

Ilie Bolojan va fi primit miercuri de cancelarul Friedrich Merz, în cadrul vizitei oficiale pe care premierul român o întreprinde în Germania.

Tot miercuri, prim-ministrul mai are programate întâlniri cu vicepreşedintele Parlamentului Federal (Bundestag), Andrea Lindholz, cu liderul grupului parlamentar CDU, Jens Spahn, şi cu preşedintele Fundaţiei Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer, scrie Agerpres.

Totodată, șeful guvernului va avea o întrevedere cu preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, în contextul marcării Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi de eliberare a lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau.

Bolojan va vizita Memorialul Evreilor Ucişi în Europa şi va discuta cu directorul Fundaţiei Memorialului Evreilor Ucişi din Europa, Uwe Neumarker. Ilie Bolojan se va întâlni, la Ambasada României în Germania, cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti.

Românii constituie a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane. Peste 90.000 dintre aceştia au primit cetăţenie germană.

Lor li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România, bine integraţi în Germania, a menţionat Guvernul. Din delegaţia care îl însoţeşte pe premierul Ilie Bolojan fac parte ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, deputatul Ovidiu Ganţ, reprezentantul Forumului Democrat al Germanilor din România, secretarul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Dragoş Hotea şi consilierul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Raul Gutin.

Vizita premierului în Germania a început marţi, printr-o întâlnire cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei (DIHK).