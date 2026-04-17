Foto Florin Barbu, fotografiat cu o valiză de 5.000 de euro la aeroport. Reacția ministrului Agriculturii: „O să întreb pe soția mea dacă e original sau copie”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a fost fotografiat pe aeroportul din Baia Mare având asupra sa o valiză de lux Louis Vuitton, estimată la aproximativ 5.000 de euro. Contactat ulterior de jurnaliști, ministrul spune că nu știe cât costă și nici dacă este originală sau contrafăcută.

Fotografiile au fost transmise publicației G4Media de un cititor și arată un troler din gama Horizon 55, unul dintre modelele premium ale brandului francez Louis Vuitton.

Contactat de jurnaliști, Florin Barbu a declarat că valiza a fost primită cadou de ziua sa de naștere, când a împlinit 45 de ani.

„E un cadou primit de ziua mea de la familie, la împlinirea a 45 de ani. Nu cunosc marca, nu știu cât costă. O să întreb pe soția mea dacă e original sau copie. E un cadou foarte util pentru că fac foarte multe drumuri la Bruxelles. De altfel, eu sunt singurul ministru care merge în fiecare lună la consiliile UE”, a precizat ministrul.

→ Imaginea 1/2: Florin Barbu, fotografiat cu o valiză de lux. FOTO: G4media

Cazul nu este unul izolat. Recent, primarul comunei Fărcașa, Ioan Stegeran (PNL), a fost văzut purtând un ceas Rolex, estimat la circa 50.000 de euro.

Edilul din Fărcașa, jud. Maramureș, spune că accesoriul de lux este cumpărat din banii săi, cu forme legale: „Dacă îmi doresc ceva, pot să spun că îmi cumpăr. Nu mă ascund cu ceasul. E al meu. Am factură, tot. (...) Dacă aș umbla cu un ceas și n-aș avea bani sau aș fi dator, n-aș fi ok. Dacă aș avea bani și aș umbla cu un ceas Pobeda, iar n-ar fi ok”, a declarat Ioan Stegeran pentru Euronews România.

Un alt exemplu demn de menționat este cel al șefului ITM, care ar fi venit la serviciu cu un Lamborghini Urus, evaluat la aproximativ 300.000 de euro. Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, l-a demis recent pe șeful ITM București. Autoturismul de lux nu este deținut de acesta, ci de o firmă din Iași. În acest moment, nu există informații oficiale care să indice o legătură directă între Costel Grojdea și firma care deține mașina.