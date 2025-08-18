Video „Glume de prost gust”. Grindeanu, clarificări despre ceasul său: „Spuneau unii că ar fi 90.000 de euro”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că ceasul pe care îl poartă îl are de patru-cinci ani, iar prețul nu este cel vehiculat în spațiul public. „Este o glumă de prost gust”.

„Am același ceas de vreo patru ani. E un ceas Breitling, pe care am dat mult mai puțin. O să vedeți că este același ceas, puteți verifica pe net, să descărcați pozele. Este aceleași ceas pe care îl am de vreo patru ani, cinci”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a menționat că, potrivit legii, dacă ar fi fost un ceas foarte scump ar fi trebui să fie trecut în declarația de avere.

„Acesta este ceasul despre care spuneau unii că ar fi vreo 90.000 de euro. Dacă dădeam pe el cât se scrie în presă, trebuia să apară în declarația de avere. Am dat vreo 2.000 de euro. Este o glumă de prost gust care circulă de un an zile”, a mai spus Grindeanu