Băsescu: Botezul la care au participat liderii PSD arată de ce este nevoie de Kovesi la DNA

Fostul preşedinte Traian Băsescu a comentat botezul de weekendul trecut, la care au luat parte liderii PSD ale căror partenere au afişat un lux intens comentat pe reţelele de socializare. „Această manifestare ne arată că avem nevoie de Kovesi la DNA”, a afirmat Traian Băsescu.

Traian Băsescu, fost președinte al României Foto: Captură video

Fostul preşedinte a comentat, într-o intervenţie telefonică, joi seară, la B1 TV, botezul care a atras critici din partea unei largi părţi a societăţii, după ce partenerele de viaţă ale liderilor PSD au afişat blănuri scumpe, bijuterii, pantofi şi genţi care pe site-urile de modă de lux de vând cu mii de euro.

„A fost considerată indecentă şi probabil chiar a fost indecentă. Eu nu ştiu de ce a trebuit să aducă televiziunile acolo, e greu de explicat, au vrut să arate luxul, bogăţia în care trăiesc? Manifestarea asta legată de un copilaş, şi copilul nu e de vină, sunt de vină cei mari care au făcut un festival al luxului, deci această manifestare ne arată că avem nevoie de Kovesi la DNA”, a afirmat Traian Băsescu.

El a adăugat că nu crede că Laura Codruţa Kovesi va reveni în fruntea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

„Nici nu cred că ar fi cazul să se întoarcă. Eu am spus, mi-a plăcut aşa, ca alegătură, ştiu ce reacţii vor fi”, a arătat fostul şef al statului.

Declarațiile vin în contextul controverselor stârnite de imaginile de la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Petrecerea, organizată sâmbătă, 31 octombrie, la Timișoara, a adunat numeroși lideri PSD, iar ținutele și accesoriile de lux afișate de invitați au generat numeroase comentarii în spațiul public.

Una dintre cele mai comentate apariții a fost cea a Sorinei Docuz, care l-a însoțit pe Marcel Ciolacu la eveniment. Aceasta a purtat o rochie gri, accesorizată cu o haină de blană despre care s-a speculat în mediul online că ar fi din șinșilă și ar costa între 12.000 și 17.000 de euro.