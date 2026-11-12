 Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate” | adevarul.ro
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Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate”

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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri seară, că a fost afectat după discuţiile despre ţinutele luxoase de la botezul de la Timişoara la care a fost naş. El a precizat că nu este un om bogat, dar nici sărac şi îşi permite, naş fiind, să poarte un costum cu papion.

Sorin Grindeanu și soția sa
Sorin Grindeanu și soția sa la botezul unde au fost nași Foto: Captură video

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri seară, la Antena 3, despre botezul la care a fost naş, la Timişoara, şi unde au fost etalate ţinute luxoase.

„Încep prin a spune un lucru foarte clar: Partidul Social-Democrat nu e un partid perfect, nu e un partid imaculat şi nu am să pretind, ca preşedinte al PSD, că suntem aşa. Evident am fost afectat de acest eveniment", a răspuns Grindeanu.

Acesta a precizat că, fiind al treilea om în stat, îşi permite o ţinută de naş, dar PSD a transmis „o imagine proastă, greşită", scrie News.

„Vă spun sincer că, la nivel personal, evident, sunt un om care e al treilea om în stat şi are un salariu decent şi care îşi permite - nu sunt un om bogat, dar nu sunt un om sărac - care îşi permite să meargă, atunci când e naş, îmbrăcat într-un costum şi cu papion. Dar nu e vorba despre asta. Este vorba despre o imagine proastă, greşită şi pentru asta mi-am cerut eu scuze în faţa românilor şi vă recunosc că nu mi-am revenit câteva zile bune şi nici acum", a mai declarat Grindeanu.

El crede că evenimentul a transmis imaginea că social-democraţii ar fi rupţi de realitate.

„Am chiar certitudinea că imaginea transmisă de noi a fost una că suntem rupţi de realitate. Că, în timp ce un an jumătate Bolojan a tăiat tot şi a dus România în cap, noi ne strângem undeva şi nu ne dăm seama, fiind veniţi noi la guvernare de o săptămână, nu ne dăm seama de realitate şi ăsta a fost motivul pentru care, în primul rând, am ieşit să-mi cer scuze. Sigur că nu pot să răspund pentru modul în care se îmbracă unii dintre colegii mei sau de soţiile domniilor lor, dar, ca preşedinte al Partidului Social Democrat, mi-am cerut scuze şi încerc şi în seara aceasta, dar vă asigur de ceva, că nu suntem rupţi de realitate", a mai afirmat liderul PSD.

Copilul preşedintelui CJ Timiş, Alfred Simonis, a fost botezat de liderul social-democrat Sorin Grindeanu, într-un eveniment care a avut loc la Timişoara.

Imagini publicate pe reţelele sociale au arătat partenerele unora dintre liderii PSD în ţinute scumpe şi purtând blănuri. Sorina Docuz, tânăra parteneră a fostului premier PSD Marcel Ciolacu, a purtat o rochie gri pe care a accesorizat-o cu o blană care părea de şinşilă.

Internauţii care au văzut imaginile au comentat „luxul şi opulenţa", fiind oameni care au avansat ideea că haina partenerei fostului lider PSD costă câteva zeci de mii de lei.

La eveniment au mai participat Lia Olguţa Vasilescu, ministrul delegat pentru învăţământ preuniversitar Sorin Ionescu, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila, ministrul Muncii Florin Manole, primarul sectorului 4 Daniel Băluţă, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan.

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