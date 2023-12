Eurobarometru. Interes major al românilor să voteze la următoarele alegeri europarlamentare. Creștere drastică față acum 5 ani

România este una dintre țările în care a crescut foarte mult interesul pentru alegerile europarlamentare, față de un eurobarometru comparativ din urmă cu 5 ani, fiind vorba de o creștere de 20 de puncte procentuale.

Potrivit datelor prezentate de Parlamentul European în ultimul eurobarometru, la nivelul UE interesul a crescut, față de un studiu similar în septembrie 2018, cu câteva luni înainte de alegerile din mai 2019, cu 9 puncte procentuale, de la 59% la 68%.

Țările unde avem o creștere a interesului față de aceste alegeri și unde intenția de vot s-a schimbat sunt: Polonia (23% în plus față de 2019), Slovacia (20% în plus), România (20% în plus, dela 55 la 75%), Portugalia și Grecia (ambele cu câte 19% în plus). Așadar, potrivit noilor date, România se clasează în top 5 state cu un interes mare față de europarlamentare.

Beneficiile apartenenței la UE

72 % dintre cetățenii UE consideră că țara lor a beneficiat de pe urma apartenenței la UE, iar 70 % consideră că acțiunile UE au un impact asupra vieții lor de zi cu zi

Prioritățile politice din perspectiva cetățenilor din UE: combaterea sărăciei (36%), sănătatea publică (34%), schimbările climatice și sprijinul acordat economiei (ambele cu 29 %).

Pentru participanții din întreaga UE la acest sondaj motivele principale sunt contribuția UE la menținerea păcii și consolidarea securității (34 %) și îmbunătățirea cooperării dintre țările Uniunii (34 %).

„Acest Eurobarometru arată că Europa contează. În acest context geopolitic și socioeconomic dificil, cetățenii au încredere că Uniunea Europeană găsește soluții. Marea majoritate a europenilor consideră că acțiunile UE au avut un impact pozitiv asupra vieții lor de zi cu zi. Democrația nu poate exista de la sine. Trebuie să o protejăm și să o păstrăm, prin votul nostru. Fiecare vot la viitoarele alegeri europene contează”, a afirmat Roberta Metsola, șefa Parlamentului European.

Cu alegerile europene din 2024 la orizont, majoritatea europenilor (53 %), inclusiv a cetățenilor români (59%) doresc ca PE să joace un rol mai important, o opinie majoritară în 21 de state membre. Majoritatea europenilor (57 %) sunt interesați de alegerile viitoare pentru Parlamentul European, un rezultat stabil în comparație cu primăvara anului 2023 (+ 1 pp), dar cu 6 puncte procentuale mai mare decât în toamna anului 2018, într-un moment similar anterior ultimelor alegeri europene. 60% dintre români au declarat că sunt interesați de alegerile europene din 2024.

Metodologie

Sondajul Eurobarometru al Parlamentului European din toamna anului 2023 a fost realizat de agenția de cercetare Verian (fosta Kantar Public) între 25 septembrie și 19 octombrie 2023 în toate cele 27 de state membre ale UE. Sondajul a fost realizat față în față, cu interviuri video (CAVI) utilizate suplimentar în Cehia, Danemarca, Finlanda și Malta. În total, au fost efectuate 26.523 de interviuri. Rezultatele UE au fost ponderate în funcție de dimensiunea populației din fiecare țară.