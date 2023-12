Lasconi arată cu degetul către Drulă pentru scoaterea de pe lista la europarlamentare: Nu a fost decizia mea. A fost o decize forțată

Elena Lasconi, primărița din Câmpulung Muscel, a afirmat că nu ea a ales să facă un pas în spate la europarlamentare, fiind o decizie forțată de conducere, iar ei i-a fost comunicată de Cătălin Drulă, șeful partidului.

„Sunt ok, cred că e foarte important și în politică și în orice funcție ai avea, să ai experiență de viață și eu am foarte mare experiență de viață. Nu sunt pe listele europarlamentare pentru că am fost retrasă de conducerea USR. Nu a fost decizia mea, a fost o decize forțată, mi s-a comunicat să mă retrag de pe liste. Cătălin Drulă mi-a comunicat”, a afirmat Elena Lasconi, într-un interviu pentru Euronews.

Ulterior, fosta deschidere de listă a USR pentru europarlamentare a subliniat că preferă ca nemulțumirile să le transmită intern. „Aș vrea ca toate elementele să le vocalizez în interiorul partidului, nu sunt genul care dezbină, sunt omul care unește. Mereu am fost în echipa care construiește, nu în cea care distruge”, a mai afirmat Lasconi.

Conducerea USR a comunicat invers: Lasconi s-a retras

Biroul Național al USR a anunțat, pe 5 noiembrie, că Elena Lasconi, care a fost criticată de propria fiică pentru că a votat „Da” la referendumul pentru familie, s-a retras de pe lista candidaților la europarlamentare.

„În această seară, Biroul Național al USR a luat act de retragerea Elenei Lasconi de pe lista candidaților la alegerile europarlamentare. Elena Lasconi va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin din partea USR pentru a face, în continuare, performanță în administrație. Lasconi a intrat în politică pentru a construi străzi, școli, spitale, comunități, și va continua să facă asta la Câmpulung, susținută de USR”, se arată în comunicatul de presă al Biroului Național al USR.

Conform aceleiași surse, Elena Lasconi, primar USR al localității Câmpulung Muscel, s-a retras „din dorința de a nu afecta campania pentru alegerile europarlamentare, pentru a nu permite ca o serie de discuții apărute în spațiul public să mute atenția de la problemele cu care România se confruntă. USR își reafirmă susținerea pentru principiile și valorile liberale pentru care luptă atât în România, cât și în Europa”.

Anterior, Cătălin Drulă anunțase că a cerut retragerea Elenei Lasconi: „Am avut o discuție cu Elena Lasconi și i-am cerut retragerea din campania pentru europarlamentare. Am decis convocarea Biroului Național al USR în această seară pentru formalizarea acestei decizii. Am certitudinea că Elena a înțeles că întreaga discuție publică din ultimele 24 de ore, împreună cu situația personală devenită publică, afectează campania și concentrarea USR pe lupta cu monstrul PSD-PNL. Elena va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin pentru a face performanță în administrație”, a anunțat șeful USR, pe pagina sa Facebook.