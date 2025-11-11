Drulă critică haosul urbanistic din București și acuză administrațiile locale că aprobă construcții ilegale. Ce spune despre Ciprian Ciucu

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a criticat modul în care se dezvoltă anumite proiecte imobiliare din București. El a acuzat administrațiile locale că aprobă construcții „în disprețul legii” și fără respectarea normelor de urbanism.

„Sunt proiecte dezvoltate inclusiv în Sectorul 6 care sfidează urbanismul. De exemplu, blocurile Exigent ... cu niște blocuri imense și fără funcțiuni în jur, fără spațiu verde, fără trotuare. Efectiv oamenii n-au trotuare, n-au tot ce înseamnă standardele normale de locuire, au fost aprobate inclusiv în mandatul domnului Ciucu”, a declarat Drulă.

Acesta a adăugat că, deși îl consideră pe Ciprian Ciucu „un om necorupt”, există „o diferență de viziune majoră”.

În privința Sectorului 4, candidatul USR a criticat modul în care sunt cheltuiți banii publici, oferind exemplul „fântânii cântătoare” care ar fi costat 6 milioane de euro.

„S-ar putut face 200 de treceri de pietoni supraînălțate. O metodă extrem de eficientă în a preveni accidentele și victime din rândul pietonilor, a mamelor, a bătrânilor care traverseză pe aceste treceri. (...) A avut un mandat extraordinar de populist (...) iar acuma vine, de asta spuneam că despre o formă de a ascunde cine ești, și vorbește domnul Băluță și zice nu, eu susțin tot ce a făcut Nicușor, păi nu susții tot, că tu te-ai lupta la planșeul de la Unirii cu Nicușor Dan și Nicușor Dan s-a luptat cu PSD-ul ...”, a spus Drulă.

El a făcut referire și la un cartier nou din zona Bulevardului Metalurgiei, care, deși găzduiește aproximativ 10.000 de locuitori, „nu are trotuare, spații verzi, locuri de joacă, grădiniță sau creșă”.

Totodată, Drulă a subliniat că USR a militat pentru o candidatură comună a dreptei la Primăria Capitalei, însă PNL a preferat o nouă alianță cu PSD.

„M-am luptat luni de zile să avem o candidatură, o singură candidatură din partea PNL și USR București. Nu vreau să jignesc în niciun fel pe cei de la PNL. Vreau doar să spun niște fapte. Ei au guvernat trei ani într-o formă în care, deși există o majoritate de dreapta cu USR, au preferat PSD. Așa a vrut Klaus Iohannis și din 2022, din toamna, această majoritate s-a schimbat (...) Au îngropat bugetul țării. Îl citez aici, și spune domnul Bolojan că trebuie să ne asumăm ceea ce am făcut. La București, anul trecut, USR-ul a fost scos din toate primăriile, nu are niciun primar în momentul de față”, a conchis Drulă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul interviurilor Adevărul. Toate declarațiile pot fi citite aici.